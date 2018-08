L’élimination sans âme face à la Suède. La polémique des aigles bicéphales et les propos d’Alex Miescher sur les binationaux. L’interview de Valon Behrami. La communication défaillante autour de l’équipe de Suisse. Voilà un court résumé de l’été brûlant de l’équipe de Suisse, que l’ASF a décidé de résumer en une phrase ce vendredi: «Regarder vers l’avant». Soit.

Cette très attendue explication a ainsi débouché sur pas grand-chose. Personne n’a perdu son poste, mis à part très logiquement Alex Miescher deux semaines auparavant, mais Peter Gilliéron a admis avoir «effectué des erreurs» et devoir «présenter des excuses à l’équipe». Ce pas en avant n’est pas spectaculaire, mais il a le mérite d’exister et surtout il met l’ASF sous pression: une erreur peut se pardonner. La répéter, non.

La Fédération a grillé tous ses jokers et Claudio Sulser, par exemple, s’en sort très bien. A la moindre hésitation, il devra partir. Quant à la communication de l’ASF, elle sera désormais scrutée. L’amélioration doit être spectaculaire, sinon la critique sera sévère. Plus d’ouverture est désormais exigée, à l’image de ce qu’a très bien compris la Fédération française de football, qui sait quand protéger ses joueurs et quand les exposer.

Pas d'explication sur l'échec contre la Suède

La crise des binationaux a été très mal gérée par une ASF dépassée sur le plan de la communication interne et externe, c’est un fait. Les joueurs ont fait comme ils ont voulu, des divisions se sont créées dans l’équipe, tout comme dans la population. Et Vladimir Petkovic, ce vendredi, n’a pas expliqué pourquoi son équipe s’était montrée aussi apathique face à la Suède. Cet échec-là est de sa responsabilité et il vient ternir un bilan qu’il a essayé de présenter comme bon. «Il faut aussi donner du crédit à la Suède, qui avait battu l’Italie, les Pays-Bas et fini devant l’Allemagne», a déclaré le sélectionneur.

C’est cependant oublier que, plus que le résultat, c’est la manière et l’absence de flamme de son équipe qui a déçu ses suiveurs. La vérité est là: sur les deux derniers grands tournois, la Suisse n’a gagné que deux matches sur huit, face à l’Albanie et à la Serbie. Ce n’est pas un hasard et c’est aussi la responsabilité du sélectionneur. Lui seul peut transcender son équipe au moment où ça compte. Il ne l’a pas fait. Et qui peut le croire ce vendredi lorsqu’il dit que sortir la Suède aurait été un «exploit» (le terme est de lui)?

En fait, il s’agissait presque du point le plus irritant de cette conférence de presse, tant tout le reste était attendu. L’ASF n’a voulu sacrifier personne et Peter Gilliéron s’en ira tranquillement en mai, finissant comme Arsène Wenger à Arsenal: sa sortie prochaine éteindra toute critique. Tant mieux pour lui, au fond, car le président de l’ASF n’a jamais été malhonnête: il a simplement été dépassé par les événements, ce qui n’est pas un crime.

Personne n'est plus grand que l'équipe de Suisse

Il y a un point sur lequel on suit complètement Vladimir Petkovic, par contre: ses justifications concernant le «cas» Valon Behrami. Voilà plusieurs mois que l’on dit et écrit que l’équipe de Suisse aurait un problème après la Coupe du monde 2018: celui de la relève. Le Mister a fait le choix, assumé, de faire confiance au même groupe depuis la campagne pour l’Euro 2016. Parmi toutes les nations européennes qualifiées pour la Russie, la Suisse était celle qui comptait le plus de joueurs (17) à avoir participé aussi bien à l’Euro 2016 qu’à la Coupe du monde 2018. Une belle preuve de stabilité et de confiance pour les joueurs, mais qui allait fatalement poser un souci à l’heure de lancer la campagne 2020.

Kevin Mbabu, Albian Ajeti, Djibril Sow et d’autres n’ont jamais joué avec la première équipe, tandis que Nico Elvedi, par exemple, n’a jamais eu vraiment sa chance en défense centrale. Ce virage allait être compliqué à gérer, l’affaire était entendue. Alors, vu la situation, Vladimir Petkovic a bien agi en expliquant à cinq de ses cadres qu’il ne les convoquerait pas jusqu’en mars 2019. Le Mister veut profiter de la Nations League pour tester les joueurs suivants et cette décision est largement compréhensible. Blerim Dzemaili, Johan Djourou et Stephan Lichtsteiner l’ont bien compris. Ils vont continuer. Gelson Fernandes a décidé de lui-même d’arrêter. Seul Valon Behrami n’a pas compris (ou pas voulu comprendre) le message. Personne n’est plus grand que l’équipe de Suisse. Pas même l’un de ses plus fidèles et meilleurs guerriers.

(nxp)