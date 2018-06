On ne fête jamais assez une promotion en 4e Ligue! C'est du moins le constat fait par les fans du FC Courtedoux, qui ont porté leur équipe toute la saison et qui n'ont pas hésité à craquer quelques fumigènes pour fêter ce petit exploit en soi.

Le FC Courtedoux a validé cette promotion grâce à une victoire 11-0 sur le terrain de Courtemaîche le 27 mai dernier.

Entre chants et fumée, la communion a été totale pour cette petite équipe qui ne demande qu'à devenir grande. Et qui le sera, de fait, un peu plus dès la saison prochaine. Une performance reprise jusqu'au site de So Foot.

(nxp)