Dans le premier huitième de finale de la Coupe d'Italie disputé samedi, la Lazio Rome a tranquillement battu Novara (4-1), une équipe de troisième division. Sur le terrain, tout s'est bien passé. Ce qui ne fut pas tout à fait le cas dans les tribunes.

Selon les agences italiennes et la «Gazzetta dello Sport», les chants racistes et antisémites provenaient d'une partie de la Curva Nord, le virage où sont réunis les supporters de la Lazio, et visaient le club rival de l'AS Rome. Le quotidien sportif évoque notamment des chants comme «Jaune, rouge et juif», ou «Cette Roma qui ressemble à l'Afrique».

Des chants contre les forces de l'ordre

Des chants auraient aussi visé les forces de l'ordre, après des incidents mardi soir entre policiers et fans de la Lazio en marge de la fête organisée en centre-ville pour l'anniversaire du club. Huit policiers avaient été blessés et quatre supporters interpellés. La police italienne a par ailleurs ouvert une enquête mercredi sur des affiches antisémites apparues sur internet et signées par un groupe «Ultra» de l'AS Rome inactif depuis des années. «Lazio, Naples et Israël, mêmes couleurs, mêmes drapeaux. Merde», disaient les affichettes.

Après le match, le porte-parole de la Lazio Arturo Diaconale a évoqué «une psychose» et une «condamnation collective pour des épisodes marginaux». «Personne aujourd'hui ne connaît l'importance de ces chants présumés et nous devons nous en remettre à l'ouïe de ceux qui les ont entendus. Je ne les mets pas en doute mais on ne peut pas accepter un phénomène de condamnation collective pour des épisodes marginaux», a-t-il déclaré dans une réaction publiée sur le site internet du club. «Ce phénomène permet à de petits groupes ou à quelques individus d'avoir une visibilité qu'ils ne méritent pas et qui crée des tensions injustifiées», a-t-il ajouté.

Supporters coutumiers du fait

L'année dernière, des supporters de la Lazio avaient eux collé dans les tribunes du stade olympique des stickers montrant Anne Frank portant un maillot de la Roma, ce qui avait fait scandale.

Le football italien a également été récemment marqué par les incidents violents qui se sont déroulés avant le match entre l'Inter Milan et Naples le 26 décembre. Un supporter du club milanais est mort après avoir été renversé par une voiture et des chants racistes ont été entonnés pendant le match à l'encontre du défenseur franco-sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly. (AFP/nxp)