La partie entre Lausanne et Thoune a été interrompue à un quart d'heure de la fin dimanche, la faute à une vingtaine de supporters du LS qui sont allés affronter les fans thounois devant leur bloc. Voici les images.

Lausanne Sport vs. FC Thun.



Match postponed due to Lausanne fans attacking FC Thun fans..



Des heurts se sont produits lors de ce match à la Pontaise qui a débouché sur la relégation du club vaudois. «La majeure partie s'est déroulée dans l'enceinte du stade», a expliqué dimanche soir à l'ats Florence Maillard, porte-parole de la police vaudoise. Les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations «au terme du match, en différents endroits de la ville de Lausanne«. «Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations», selon Mme Maillard. Un bilan plus précis des faits et des responsabilités sera établi lundi. «Nous sommes en train d'effectuer les constatations qui permettront de déterminer s'il y a eu des déprédations», a-t-elle ajouté.

La direction du FC Lausanne-Sport a condamné ces incidents «avec la plus grande fermeté«. «Nous ne pouvons accepter ni tolérer que quelques individus au comportement inqualifiable puissent prendre en otage spectateurs et joueurs», écrit le club sur son site internet. Le Lausanne-Sport s'est engagé à «prendre toutes les dispositions nécessaires en interne et avec nos partenaires pour que de tels incidents ne puissent se reproduire dans le futur», écrit-il. (nxp)