Dans l’optique de la prochaine saison, Sion compte déjà deux arrivées. Quelques jours après avoir assuré son maintien en Super League, le club de Tourbillon a fait son marché au Brésil.

Le club valaisan a recruté deux authentiques espoirs de 18 ans: le milieu de terrain Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira, plus communément appelé Baltazar, ainsi que l’attaquant Philippe Almeida Costa, un solide gaillard de 1m85. Celui-ci s’est notamment distingué lors de la récente Coupe de São Paulo, au cours de laquelle il a inscrit trois buts.

Les deux joueurs arrivent en provenance des Tigres du FC Vila Nova, un club de la ville de Goiânia (État de Goiás), à 200 km de la capitale Brasilia. Prix du double transfert, finalisé hier soir à la Porte d’Octodure à Martigny: environ 260'000 francs.

Avec ces deux arrivées, Sion entend poursuivre le bon filon exploité cette saison avec Cunha, qui a désormais explosé. On prête déjà à ses deux compatriotes un talent similaire, qu’il faudra dorénavant prouver sur les pelouses helvétiques...

NEGÓCIO FECHADO! O Vila Nova concretizou hoje a venda do atacante Philippe e do volante Baltazar, formados nas categorias de base do Tigrão, para o clube suíço FC Sion. Os atletas começam o trabalho na nova equipe no dia 02/06, e até lá continuam à disposição do Vila Nova pic.twitter.com/qQ2cnxZLcE