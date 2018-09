Championne du monde en titre, Jeannine Gmelin (28 ans) n’a pas réussi à conserver son titre en skiff lors des championnats du monde de Plovdiv. La Zurichoise, invaincue depuis les Jeux de Rio en 2016 mais battue par l’Irlandaise Sanita Puspure en Bulgarie, a dû se contenter de la médaille d’argent.

Chez les hommes, le duo Roman Röösli/Barnabé Delarze a également décroché la médaille d’argent en double scull. Le Lucernois et le Vaudois ont seulement été battus par les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias. Les Néo-Zélandais John Storey et Harris Christopher montent sur la troisième marche du podium. (nxp)