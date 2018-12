Dans le genre rancunier, difficile de faire plus obstiné que Didier Deschamps. Si l'on en croit ses déclarations répétées, le sélectionneur national français n'a toujours pas digéré les reproches du clan belge qui avaient suivi la demi-finale de la Coupe du monde russe. Pour mémoire, joueurs, staff et observateurs du Plat-Pays étaient unanimes à souligner la «frilosité» française. Sous-entendu: «Nous aurions mérité d'aller en finale».

Il y a deux semaines, l'entraîneur des champions du monde avait déjà égratigné les Belges dans le quotidien «Le Monde». Rebelote ce vendredi, mais cette fois sur «RMC Sports» (TV, radio et site internet). «Je peux comprendre la frustration et la déception. Ils se voyaient en finale, a-t-il asséné. A l’Euro 2016, ils se voyaient aussi aller au bout», alors qu'ils avaient mordu la poussière en quarts - déjà - face à un formidable contradicteur gallois.

«Soyez objectifs, messieurs»

Au cours de cette même émission, Didier Deschamps a invité ses voisins footballeurs à faire preuve de plus de lucidité et d'objectivité. «Vous avez regardé leur quart de finale contre le Brésil (ndlr: victoire 2-1)? Ils ont passé la dernière demi-heure à défendre, a-t-il souligné. C’est un rapport de force. Je pense que sur ce match-là (ndlr: ce France - Belgique, donc), on a trop défendu mais on a très, très bien défendu. On a fait six fautes, lors d’une demi-finale de Coupe du monde. Alors ils ont eu la possession. Après, si faire des passes entre les trois défenseurs centraux c’est de la possession…»

A malin, malin et demi! (nxp)