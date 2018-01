Deux jours après l'incident historique qui l'a opposé à l'arbitre Tony Chapron, Diego Carlos s'est exprimé ce mardi sur son expulsion rocambolesque lors du match contre le PSG, dimanche soir.

Pour rappel, le défenseur brésilien du FC Nantes avait été touché au mollet, puis exclu pour un deuxième carton jaune par l'arbitre, après avoir involontairement fait tomber ce dernier. Diego Carlos, qui a été blanchi depuis, s'est exprimé sur le site internet de son club avant d'embarquer pour Toulouse, où le FCNA est attendu mercredi soir.

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que Diego Carlos n'en revient toujours pas. «Je n’ai pas compris ce qu’il s’était passé, a-t-il dit devant la caméra. C’est lui (l'arbitre) qui coupe en changeant de direction. Il tombe par terre, et après, il me donne un coup dans la jambe. Je le regarde et je lui dis: «Qu’est-ce que tu as fait?» Il revient, il me donne un rouge. Après, je le pousse un petit peu. C’était pour lui demander ce que j’avais fait, parce que je ne comprenais pas. Là, tout le monde vient et on me repousse, mais moi, je dis: «Non, je suis tranquille, je veux juste savoir ce qu’il a fait.» Mes coéquipiers ne comprennent pas. Les joueurs de Paris non plus. Ils me demandent ce qu’il s’est passé. Et moi je leur dis que je ne sais pas.»

Diego Carlos était évidemment soulagé d'avoir été blanchi et de pouvoir jouer mercredi à Toulouse. «Quand un joueur tape un arbitre, il prend beaucoup de matches de suspension. Là, c’est le contraire, c’est l’arbitre qui tape un joueur. Je pense que tout a été bien fait (ndlr: depuis le début de cette affaire). Ils m’ont enlevé mon deuxième carton jaune. Lui, il a été suspendu, mais ça, ce n’est pas mon problème. J’ai surtout pensé à moi et je suis très content de pouvoir rejouer avec l’équipe (…) Ce qu’il s’est passé, c’est historique. On ne voit jamais ça. C’est pour ça qu’on en parle beaucoup.»

(Le Matin)