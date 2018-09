Stéphane Oberlin a été stupéfait lundi soir sur son canapé. «Je regardais le téletexte lorsque j'ai vu le nom de Dimitri. J'ai évidemment lu l'article et j'ai vu que le Cameroun l'avait appelé. Je n'étais au courant de rien et je pense que Dimitri non plus», explique le beau-père de l'attaquant du FC Bâle, qui n'a pas encore joint son fils pour en parler de vive voix.

Ce qui a surpris le Moudonnois, où Dimitri est arrivé en 2007, alors qu'il avait 10 ans, c'est surtout que le Cameroun prenne l'initiative de le sélectionner... alors qu'il n'a plus le passeport du pays où il est né en 1997. «C'est ça le plus fou. Dimitri n'a que le passeport suisse, je peux vous le certifier. C'est sa nationalité, point final. Le Cameroun tente de le récupérer, mais c'est une manoeuvre. Je vais appeler Dimitri mardi soir pour en parler de vive voix avec lui, mais je ne suis pas favorable du tout à ce qu'il aille jouer avec lui. Son pays c'est la Suisse. Après, je sais bien que d'un point de vue sportif, on peut jouer pour un pays et avoir une autre nationalité, mais ça ne me plaît pas.»

Pour rappel, Dimitri Oberlin a connu sa première sélection avec l'équipe de Suisse A en mars en Grèce. Mais ce match étant amical, il peut encore décider de changer de sélection. Pour autant qu'il en ait envie... et qu'il ait la nationalité du pays qui le convoque! (nxp)