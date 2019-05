ELECTION MODE D'EMPLOI

Il revient à l’assemblée des délégués de l’Association Suisse de football, réunis à la Maison des Sports, à Ittigen (BE), d’élire le successeur de Peter Gilliéron à partir de 9h30.



La distribution des voix est réparties ainsi:

Swiss Football League: 28.

Première Ligue: 26.

Ligue amateur: 47.



L’élection a lieu à bulletin secret. Majorité absolue: 51 voix.



Au premier tour de scrutin, la majorité absolue est requise. Si un second tour est nécessaire, le candidat ayant obtenu le moins de voix au premier tour est éliminé.



Au second tour, c’est la majorité simple des votes valables qui fait foi. En cas d’égalité, la décision se fait par... tirage au sort!