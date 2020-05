Depuis la fin de son contrat d'une année avec Yverdon-Sport, en avril 2018, Djibril Cissé n'a pas retrouvé de club. Auteur d'une saison prolifique - 24 buts en 29 matches - lors de son passage en Suisse romande, l'ex international français n'a pas encore abandonné l'espoir de rechausser ses crampons en compétition. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre dans un entretien à «So Foot» en fin de semaine.

«Vous savez comment c'est un buteur, on a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75…, a-t-il lâché. Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 < i > (ndlr: son total en Ligue 1) depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre (…) Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux.»

Deux ex-coéquipiers à Yverdon y croient

À 38 ans, Djibril Cissé attendrait donc à nouveau le coup de fil d'un président prêt à lui faire confiance. Coéquipier du «Djib» en Promotion League, Florian Gudit ne tarit pas d'éloges à l'égard de celui qui lui a laissé beaucoup de bons souvenirs. Et le pense encore capable de faire trembler des filets, même au plus haut niveau. «Revenir au jeu en tant que titulaire, sur une saison complète, non, cela serait insensé. Mais il est tellement compétiteur, bien sûr qu'il peut marquer quatre buts en faisant des bouts de parties. En tous les cas, moi, cela ne me choquerait pas».

Lui aussi ancien partenaire du buteur à «YS», Allan Eleouet, qui évolue désormais à Stade-Lausanne Ouchy, entretient une relation particulière avec le bonhomme. «Je lui ai écrit quand j'ai appris ça et il m'a fait comprendre que ce n'était pas de l'intox. C'est un homme de défis, que ce soit dans le sport, la musique ou la mode. Réussir son retour dépendra de plusieurs facteurs: l'équipe, le coach, la dynamique à son arrivée. Mais oui, sur 15 minutes, il peut marquer car ses qualités de finisseur sont intactes. Je ne sais pas si cela est réalisable mais ce serait vraiment incroyable.»

Didier Tholot beaucoup moins

À l’instar de Vincent Moscato, figure de la radio «RMC» pas du tout emballée par cette annonce, Didier Tholot estime que les chances de Cissé de décrocher une opportunité sont minces. Mais l'ex-entraîneur du FC Sion le dit dans des mots… moins crus. «Je ne crois pas à son retour, le niveau professionnel est vraiment élevé en France, rétorque le technicien, joint par téléphone dimanche. Je comprends son envie de marquer ces buts et franchement, je le lui souhaite. Mais aujourd'hui sa carrière est plutôt derrière lui donc cela me paraît peu plausible». Même comme remplaçant? «En tant que coach, j'ai besoin d'un joueur qui entrera vite dans la rencontre et à son âge, c'est plus compliqué.»

Ah bon j ai des problèmes psychologique ?

Je t aime bien mais calme toi stp Vincent https://t.co/LpoKI2WEQP — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) May 8, 2020

Jérémy Santallo