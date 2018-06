«Va te faire enc..., sale fils de p... !» Ces mots sont-ils vraiment sortis de la bouche de Nicolas Anelka à l'encontre de Raymond Domenech, à la mi-temps du match contre le Mexique (défaite 0-2)? L'épisode, qui a entraîné son exclusion de l'équipe de France puis une grève générale des Bleus après la révélation de l'événement par L'Equipe, a été quelque peu corrigé par le sélectionneur de l'époque.

«Le truc qui m’avait vexé, c’est qu’il m’a tutoyé»

Huit ans après les faits, Raymond Domenech a livré sa version dans un documentaire diffusé dimanche soir sur Canal +. «Dans un vestiaire, on a des explications. Mais il n’a pas dit ce qui a été écrit dans les journaux, c’est une certitude. A la mi-temps, je lui dis: «Nico, ce que je veux, c’est que tu ailles dans la profondeur. On est 10 sur le banc, on a tous vu que tu n’y allais pas.» Là, il a ses chaussures à la main. En se tournant et en jetant ses chaussures, il dit: «tu n’as qu’à la faire, ton équipe de merde.» Je lui ai dit: «tu as raison, tu sors.»

Puis, plus loin: «Le truc qui m’avait vexé, c’est qu’il m’a tutoyé. Pour moi, c’est tout d’un coup un manque de respect de la fonction. Je suis sélectionneur, il est joueur. Quelqu’un qui m’a toujours vouvoyé et qui me tutoie devant les copains... Il a cassé le rapport qu’il y avait. C’était fini, il n’y avait pas de débat.»

Ni de trace de véritable insulte personnelle, donc. (nxp)