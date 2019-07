A l’enseigne du 2e «Trophée de Tourbillon» dont il était le détenteur depuis sa victoire de prestige obtenue douze mois plus tôt contre l’Inter Milan, le FC Sion a été dépouillé de son bien. Un bien surtout symbolique dans la mesure où aucune Coupe autre qu’imaginaire n’était mise en jeu…

Déjà lourdement battu par le FC Bâle en ouverture du championnat (défaite 4-1), le club valaisan, dont les joueurs arboraient une tenue historique, à bandes rayées, du plus bel effet, n’a pas réussi à corriger le tir en s’inclinant logiquement devant le récent tombeur du Barça en finale de la Coupe du Roi. Que ce soit sur le plan technique ou au niveau de la vitesse d’exécution, les joueurs du coach Marcelino ont tout fait plus vite et mieux, donnant le sentiment que ceux de Stéphane Henchoz évoluaient au ralenti. On ne défie pas impunément un grand d’Espagne…

Pour des questions strictement logistiques – permettre à Valence d’aller prendre à l’aéroport voisin l’avion qui devait le reconduire en Espagne ce mardi soir déjà -, le «Trophée» a d’ailleurs été raboté de quelques minutes ; on a ainsi joué deux fois 40 minutes, et la mi-temps elle-même a été amputée de cinq minutes - pas très réglementaire, mais sans doute appréciable pour les acteurs par ces temps de grande canicule ayant nécessité deux pauses boisson…

Kouassi et Behrami ménagés

Dans un stade dont la capacité avait été réduite de moitié (seules deux tribunes, celles situées à l’ombre, étaient ouvertes), Henchoz avait composé au coup d’envoi un assemblage entre titulaires alignés contre Bâle et joueurs n’ayant obtenu aucun temps de jeu, à l’image de Toma, Song ou encore Facchinetti. Préservés en vue du derby du Rhône, Kouassi et Behrami ne se sont pas changés, tout comme Zock.

Encouragé par ses aficionados, Valence, suivi en Valais par une trentaine de journalistes (le match était diffusé en direct à la TV), a rapidement ouvert le score par Maxi, sa nouvelle recrue uruguayenne. L’ancien attaquant du Celta Vigo a signé jusqu’en 2024, avec une clause libératoire fixée à 160 millions de francs, un chiffre qui permet de mieux situer son potentiel. Les visiteurs allaient doubler la mise par Rodrigo juste avant le repos. Un but qui doit autant à la passivité de la défense valaisanne qu’à la nouvelle bévue de Mitryushkin, un No1 apparu très nerveux après l’auto-goal qu’il s’est fabriqué contre Bâle.

A quatre jours de ses retrouvailles avec Servette, Sion n’a de loin pas réglé tous les soucis qui doivent tracasser son coach. Avec un chantier qui se situe aussi bien en défense, où rien n’est vraiment réglé, que dans un secteur offensif où personne ne semble en mesure de faire la différence. Hormis une occasion pour Fortune (arrêt du gardien), l'expression valaisanne s'est limité à quelques tirs inoffensifs, souvent de surcroît mal cadrés.

Samedi soir, dans un contexte différent, l’enjeu sera bien évidemment tout autre. C’est là, contre un Servette qui a impressionné son monde à Berne (1-1 contre YB) que Sion devra alors trouver des solutions.

Sion – Valence 0-3 (0-2)

Tourbillon, 2800 spectateurs. Arbitre : M. Wolfensberger.

Buts: 13e Maxi Gomez 0-1, 40e Rodrigo 0-2, 72e Jimenez 0-3.

Sion 1ère mi-temps: Mitryushkin; Maceiras, Ndoye, Andersson, Abdellaoui, Facchinetti ; Song, Toma ; Oussou, Kasami, Fortune. Entraîneur : S. Henchoz.

Sion 2e mi-temps: Fickentscher ; Angha, Kabashi, Bamert, Abdellaoui, Morgado ; Itaintinga, Adao, Grgic, Da Silva (74e Baltazar) ; Uldrikis.

Valence: Cillesen ; Piccini, Paulista, Diakhaby, S. Ruiz ; Jaison, Koba, Kondogbia, Villalba ; Rodrigo, Maxi Gomes. Entraîneur : Marcelino.

Notes: Sion sans Raphaël, Khasa, Patrick (blessés), Kouassi, Behrami, Zock (pas convoqués). 12e : tête de Rodrigo sur la latte. Ont aussi joué pour Valence : Domenech, Guedes, Gameiro, Parejo, Gaya, Lee, Coquelin, Wass, Vallejo, Garay, Jimenez.

Avertissements: 36e Kondogbia, 58e Lee, 76e Gaya.