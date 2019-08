Tout semble rouler pour le Borussia Dortmund de Lucien Favre, qui a remporté ses quatre premiers matches officiels de la saison (la Super Coupe d'Allemagne, un match de Coupe et deux de Bundesliga). Pourtant, le BvB a été récemment secoué par une petite crise interne ayant notamment concerné le défenseur central suisse Manuel Akanji (24 ans).

Les faits: le 17 août dernier, à l'occasion de la première journée de championnat contre Augsbourg (victoire 5-1), le capitaine Marco Reus a été remplacé à la 78e minute de jeu. Il aurait dû transmettre son brassard de capitaine à Lukasz Piszczek, son remplaçant désigné, mais celui-ci avait quitté la pelouse dix minutes auparavant.

C'est alors Mats Hummels, nouvelle recrue phare de Dortmund cet été, qui a enfilé le brassard. Problème: c'est normalement Manuel Akanji, désigné troisième capitaine en début de saison, qui aurait dû en hériter.

Grand sujet de discussion

Lucien Favre a donc dû trancher. Selon «Sport Bild», il a annoncé à l'équipe que Hummels remplaçait Akanji en tant que troisième capitaine et intégrait aussi le Conseil des joueurs de l'équipe.

Akanji a donc été destitué de son rôle de troisième capitaine. Dans la foulée, il a dû renoncer à siéger au Conseil des joueurs, désormais constitué des trois «Spielführer» (dans l'ordre: Reus, Piszczek et Hummels) et d'Axel Witsel.

Cette rocade a semble-t-il été un grand sujet de discussion entre les joueurs le lendemain du match, lors du repas de midi pris en commun. La plupart d'entre eux - et notamment des cadres - estimaient que le retour de Hummels à Dortmund ne devait pas avoir d'incidences sur la hiérarchie établie.

Mais cette lutte de pouvoir semble avoir pris fin au sein de l'effectif jaune et noir. En tout cas, le vendredi suivant à Cologne, Akanji et Hummels ont parfaitement cohabité au centre de la défense de Dortmund. Et le BvB s'est imposé 3-1.