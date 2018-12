Dortmund s'est adjugé samedi le titre honorifique de champion d'automne de Bundesliga en battant Brême 2-1, et a surtout creusé l'écart sur son dauphin Mönchengladbach, désormais à neuf points après son nul 0-0 à Hoffenheim.

Après quinze journées, soit deux samedis avant la fin des matches allers, le Borussia (39 pts) compte également neuf points d'avance sur le Bayern Munich, troisième.

Deux buts de Paco Alcacer (20e) et Marco Reus (27e), contre un de Max Kruse (35e) pour Brême. Dortmund a signé samedi sa sixième victoire consécutive en championnat, et ne compte toujours aucune défaite cette saison! Le Borussia souffre parfois, mais semble toujours capable de se sortir de toutes les situations.

Après avoir reposé certains de ses joueurs clés mardi en Ligue des champions à Monaco (victoire 2-0), où il s'est offert la première place de son groupe devant l'Atletico Madrid, le coach Lucien Favre avait procédé à huit changements pour ce retour en Bundesliga. Le duo de sentinelles Thomas Delaney- Axel Witsel, sur lequel repose l'équilibre de l'équipe cette saison, retrouvait sa place dans l'entre-jeu. Devant, l'ex-Barcelonais Paco Alcacer, qui a repris seul la tête du classement des buteurs (11 buts) remplaçait Mario Götze en pointe.

Favre le répète régulièrement et l'avait encore dit avant la rencontre contre Brême: «Nous savons que tous les matches sont très serrés, le plus important est de rester concentrés, de ne rien lâcher, ça peut aller très vite». De fait, après avoir rapidement mené 2-0 dans son antre du Signal Iduna Park, le Borussia a laissé Brême revenir et s'est offert une fin de match irrespirable. Sans mal, heureusement pour Favre. (nxp)