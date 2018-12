Normalement, pour les Fêtes de fin d’année, toute la famille Inzaghi se retrouve à San Nicolo, dans les faubourgs de Plaisance. Mais ce coup-ci, la réunion aura lieu au stade Renato Dall’Ara de Bologne. Primo parce que le football italien a décidé de s’asseoir sur la trêve des confiseurs pour s’offrir un Boxing Day. Deuzio parce que le calendrier, farceur, a décidé d’opposer ce mercredi Filippo Inzaghi, coach de Bologne, à son frangin Simone, entraîneur de la Lazio (coup d’envoi 15h). Un affrontement fratricide inédit en Italie depuis les confrontations entre Mario et Giovanni Varglien, au début des années 1950.

«Je dois vous dire que c’est un peu étrange, c’est la première fois qu’on n’a pas passé Noël tous ensemble car, à cause de ce match, ils doivent travailler, a expliqué Giancarlo Inzaghi, le père, évidemment très sollicité par les médias transalpins. Mais on se retrouvera au stade. Angela, la petite amie de Pippo, ne rate pas un match de Bologne. Peut-être que Gaia, la femme de Simone, y sera aussi.»

Drôle d’endroit pour une rencontre en famille. D’autant que les enjeux, importants, ne permettront pas à tout le monde de quitter la table heureux. Filippo, arrivé à Bologne cet été après deux bonnes saisons à Venise, lutte contre la relégation puisque son équipe pointe à la 18e place de Serie A, avec 13 petits points en 17 matches. Quant à Simone, il n’aura pas trop envie de faire de cadeaux car sa Lazio, 4e avec 28 points, ambitionne de participer à la prochaine Ligue des champions.

Aux Maldives pour Nouvel An

Papa Giancarlo, s’il n’a évidemment pas pris parti en public, a toutefois noté que Pippo avait encore plus besoin de points que son cadet. Simone, 42 ans, a toujours évolué dans l’ombre de son frère lorsque tous deux étaient attaquants (ils ont évolué 11 minutes ensemble sous le maillot de l’équipe d’Italie, en novembre 2000). Mais dans leur carrière de coach, l’aîné de 45 piges semble avoir pris un brin de retard par rapport à celui qui est solidement installé sur le banc de la Lazio depuis 2016.

«Pippo est plus instinctif, Simone est plus réfléchi», a rappelé le paternel, en écho à leurs caractéristiques de joueurs. Toute la famille sera là, y compris la maman Marina, pour assister au premier duel des frangins coaches à Bologne. Tous deux ne seront pas aussi heureux en quittant la réunion de famille. Mais cela ne portera pas à conséquence. «Pour Nouvel An, Filippo et Simone partiront aux Maldives par le même vol, a encore révélé papa Giancarlo, mais ils iront dans un village différent.» Chacun sa route, chacun son chemin. (Le Matin)