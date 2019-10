Quatre jours après son feu d'artifice à Tottenham (7-2), Munich a été battu à domicile contre toute attente par Hoffenheim samedi (2-1), et rejoint au classement par Leipzig, Fribourg et Leverkusen. Les quatre équipes comptent 14 points, mais Munich reste en tête grâce à une meilleure différence de buts.

Schalke (13 points), qui accueille ce samedi à 18h30 l'avant-dernier Cologne, et Mönchengladbach (13 points également), qui reçoit Augsbourg dimanche (13h30), peuvent aussi se retrouver en tête du classement en cas de victoire.

Dortmund, en déplacement à Fribourg, a une fois de plus manqué l'occasion de faire une bonne opération, en laissant filer pour la troisième fois consécutive une victoire après avoir mené. Le Borussia de Lucien Favre avait l'avantage 2-1, a encaissé un but à la 90e minute (un autobut du Suisse Manuel Akanji!), et se retrouve provisoirement 7e, à deux points du quatuor de tête.