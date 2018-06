Vingt-six joueurs participent au stage de Lugano. Lundi, ils seront trois à devoir quitter le camp et partir en vacances. Parmi les joueurs menacés, Edimilson Fernandes (22 ans). «Le Matin» l’a rencontré vendredi soir et lui a demandé ses impressions.

D’abord, comment va cette cheville qui vous a fait souffrir cette saison?

Tranquille, ça va. J’ai encore un peu mal, mais c’est tout à fait normal d’après les physios. Je dois continuer à faire les soins et j’espère que ça va aller. Je peux jouer normalement.

En fin de saison avec West Ham, on vous a vu jouer derrière l’attaquant, c’est juste?

Oui, c’est ça, dans un système à deux meneurs de jeu. C’était une position nouvelle pour moi, que je devais apprendre. Franchement, ça a été, je suis satisfait de ce que j’ai montré.

Mais là, depuis le début du stage, vous êtes aligné à gauche lors de chaque entraînement…

Le coach me met à gauche, c’est qu’il pense que je peux jouer là. Très bien pour moi. Depuis que je suis en équipe nationale, c’est d’ailleurs là qu’il me fait jouer. Mais c’est clair que ma position naturelle, c’est plutôt à mi-terrain, dans l’axe. J’espère que ça va jouer comme ça pour moi.

Et si on se rappelle bien, vous aviez joué côté gauche lors de la fameuse finale de Coupe 2015, gagnée 3-0 à Bâle. Vous aviez même marqué!

Oui, c’est sûr, c’est un bon souvenir. Si on me propose de jouer à gauche ou à droite, c’est clair que je préfère la gauche, comme ça je peux entrer dans le terrain.

Êtes-vous confiant quant au fait d’intégrer les 23?

Bien sûr, je crois en mes chances. Après, c’est le choix du coach et je le respecterai quoi qu’il arrive. C’est à moi de montrer à l’entraînement, de travailler.

Le forfait d’Admir Mehmedi vous ouvre une porte, non?

Je ne sais pas pas comment le coach va construire son effectif. Je m’occupe de ce que je sais faire, c’est-à-dire montrer sur le terrain que je peux jouer partout.

Votre polyvalence peut d’ailleurs vous servir, non?

C’est bien pour moi, c’est clair. Je suis sûr que c’est une force. Dans l’axe, il y a des joueurs qui ont de l’avance sur moi. Je dois le respecter et l’accepter. Le fait de pouvoir jouer de chaque côté, c’est un atout. Je peux jouer à tous les postes offensifs, d’ailleurs.

Quelle serait votre réaction si Vladimir Petkovic venait vous annoncer lundi que vous ne faites pas partie du voyage en Russie?

Je serais déçu, c’est sûr. Après, si je dois ne pas aller à la Coupe du monde, je le comprendrais. Et ça me motiverait à travailler encore plus pour l’avenir.

Êtes-vous sûr de rester à West Ham la saison prochaine?

Je ne me pose pas la question. On verra avec le nouveau coach ce qu’il pense de moi, après l’été.

