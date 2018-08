Schalke a été battu d'entrée 2-1 samedi à Wolfsburg pour la première journée de Bundesliga, à l'issue d'un match marqué par des interventions de l'assistant vidéo qui risquent de susciter de nouveau la polémique.

Après un penalty litigieux accordé au Bayern vendredi, sur lequel l'assistant vidéo ne s'est pas manifesté, l'assistant vidéo de Wolfsburg-Schalke est lui intervenu deux fois pour demander à l'arbitre de décider ou d'annuler des exclusions. A la 65e minute, Patrick Ittrich a donné un carton jaune au défenseur de Schalke Matija Nastasic. Interpellé par sa VAR, il est parti revoir l'action sur son écran de contrôle, et le jaune s'est transformé en rouge.

Cinq minutes plus tard, scénario inverse: le directeur de jeu sort le rouge contre le Néerlandais de Wolfsburg Wout Weghorst. Nouvelle intervention de la VAR, nouvelle vérification, et l'arbitre rappelle le joueur, en lui infligeant un simple carton jaune. Une supériorité numérique qui a payé en fin de match: Daniel Ginczek a délivré les siens à la 94e, après l'ouverture du score de John Brooks (33e) et l'égalisation de Nabil Bentaleb (85e) sur un penalty provoqué par Breel Embolo. L'international suisse est entré en jeu à la 58e minute.

John Brooks with the KO on Breel Embolo pic.twitter.com/aP4AWmq6XL — Daniel Coughlin (@xvanwilderx) 25 août 2018

Gelson Fernandes gagne

Après six matches sur neuf déjà disputés dans cette journée inaugurale, six équipes comptent trois points, mais les tenants du titre bavarois sont provisoirement seuls en tête à la différence de buts. Ils sont suivis par Francfort, qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Fribourg.

Le tout frais retraité de l'équipe de Suisse Gelson Fernandes a disputé l'intégralité de la rencontre. L'Eintracht lance ainsi sa saison, après ses deux sorties catastrophiques: une défaite 5-0 à domicile en Supercoupe contre le Bayern, puis une élimination au premier tour de la Coupe par une équipe de quatrième division.

Good win to start the Bundesliga???? pic.twitter.com/8JUM6gjnrl — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) 25 août 2018

L'affiche du week-end, Dortmund-Leipzig, est programmée dimanche à 18 heures.

(afp/jsa/nxp)