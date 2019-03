La fracture du pied qui avait privé Breel Embolo de douze matches de Bundesliga, n'est plus qu'un lointain souvenir.

L'attaquant suisse est bel et bien de retour au plus haut niveau avec Schalke 04. Après avoir joué treize minutes face à Düsseldorf le week-end dernier, il a été aligné d'entrée face à Brême vendredi soir, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 11 novembre.

Plus que la défaite (4-2) de Schalke 04, qui ne gagne plus en championnat depuis le 20 janvier, c'est la performance de Breel Embolo qui est à retenir.

Les buts d'Embolo

L'ancien Bâlois a inscrit deux buts. Il a ouvert le score à 26e minute.

O Gol de Embolo pic.twitter.com/DckquO0hMm — Deprê do Schalke 04 #SomosMaisDe2000 (@Depre04) 8 mars 2019

Puis le Suisse a redonné espoir aux siens à la 85e avec le 3-2.

(nxp)