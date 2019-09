L'information émane de David Ornstein, journaliste à la «BBC»: l'entraîneur d'Arsenal Unai Emery a choisi de faire de Granit Xhaka - qui fête ses 27 ans vendredi - son capitaine à plein temps pour la saison. Selon lui, le coach des Gunners a consulté ses joueurs avant d'annoncer sa décision au groupe, à trois jours du match contre Manchester United.

Depuis la reprise des compétitions, l'international suisse a hérité du brassard à 6 reprises en 8 matches. Il succède ainsi à Laurent Koscielny, parti pour Bordeaux lors du mercato estival. Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang sont les deux joueurs pressentis pour assister Granit Xhaka dans sa tâche mais Unai Emery n'a pas encore tranché entre ses deux attaquants.

L'annonce du technicien espagnol a le mérite de la clarté: critiqué par les journalistes et les supporters pour ses performances, ovationné lors de son remplacement le week-end passé contre Aston Villa, Granit Xhaka n'en reste pas moins un joueur important aux yeux d'Unai Emery. Qui a choisi d'en faire son principal relais sur le terrain.

Granit Xhaka is under fire again, and his manager says he's got his back. pic.twitter.com/3Ysh86w2ge