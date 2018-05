«Bienvenue Unai». Par ces deux mots, Arsenal a officialisé l'arrivé d'Unai Emery (46 ans) à Londres.

Après deux ans et quelques remous au PSG, l'entraîneur aux trois titres de Ligue Europa avec Séville va tenter de donner une nouvelle dynamique aux Gunners après le long règne d'Arsène Wenger.

