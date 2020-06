Le Bayern Munich, qui a fait un nouveau pas vers le titre en s'imposant 4-2 à Leverkusen samedi, a manifesté son opposition au racisme dans le contexte de l'affaire Floyd, tout comme son dauphin Dortmund, qui a battu 1-0 le Hertha Berlin.

Les joueurs des deux équipes les plus riches et les plus titrées du football allemand sont arrivés à l'échauffement de cette 30e journée avec des t-shirts évoquant le mouvement de protestation mondiale provoqué par le décès de George Floyd, un homme noir tué par la police lors d'une interpellation fin mai à Minneapolis aux États-Unis.

«Carton rouge au racisme», proclamaient les poitrines des stars du Bayern, qui ont ensuite joué avec un brassard portant l'inscription «BlackLivesMatter» (Les vies noires comptent).

«C'est un message très clair du club», a expliqué l'entraîneur Hansi Flick, «il est extrêmement important dans la situation actuelle d'attirer l'attention là-dessus. De nos jours, on ne devrait plus avoir à en parler, mais ce n'est malheureusement pas le cas, parce qu'il y a encore beaucoup d'idiots qui réagissent autrement».

Genou à terre

Dortmund, qui jouait à domicile et toujours à huis clos contre le Hertha Berlin, s'est lui échauffé avec des t-shirts noirs portant deux inscriptions: «No Justice, No Peace», un slogan des manifestants aux États-Unis, et les mots «Black, White, Yellow, Red» barrés et soulignés du mot «Human».

Borussia Dortmund and Hertha Berlin took a knee during a minute's silence before kick-off. pic.twitter.com/zuchwjPWHK — B/R Football (@brfootball) June 6, 2020

Avant le coup d'envoi, les joueurs de Dortmund et du Hertha se sont rassemblés autour du rond central pour observer une minute de silence un genou à terre, imitant le geste désormais symbolique du joueur de NFL (Ligue de football américain) Colin Kaepernick, porte-voix des protestations aux États-Unis contre les violences policières.

Afp