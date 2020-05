Au départ, c’est une idée qui a germé du côté du Stade Nyonnais. Un concept en vogue: des discussions avec des sportifs d’élite, en activité ou à la retraite, un format prévu sur Instagram, de l’interaction, des anecdotes. Cela a donné un compte – «En Intimité» (enintimite.itw) – et déjà plusieurs rencontres informelles. La prochaine aura lieu ce vendredi soir, à 22 heures en live sur ce compte Instagram dédié, avec comme invité Philippe Senderos.

L’ex-international de Servette, Arsenal, Milan, Fulham et autres sera présent en direct depuis Londres pour évoquer sa carrière. «Et plein de choses que les gens ne savent pas sur moi, explique-t-il. Le contexte est libre, interactif avec ceux qui suivent qui peuvent intervenir et poser des questions. Il y aura des anecdotes dont je n'ai pas encore parlé. C’est plutôt sympa, je connais ceux qui sont à l’origine de ce projet qui prend de l’ampleur.»

C’est la mode. Faute de sport, les sportifs en parlent, sur les réseaux sociaux. Parfois entre eux, à la manière de Stan Wawrinka et Benoît Paire. Parfois en se mettant en scène. Toujours avec une forme de légèreté qui fait du bien durant ces moments compliqués et la patience qu’ils supposent encore.

Kevin Mbabu bientôt au programme

«En Intimité» s’inscrit dans ce mouvement. C’est Jordi Nsiala, joueur à Nyon, qui a commencé, via son propre compte Instagram et ses contacts, à favoriser ces entretiens informels. Osni Mutombo (Collex-Bossy) l’a rejoint et développé avec Jordi Sudan (Lancy II), Gianluca Nucera (Pavia, ex-Chênois et Servette) et avec le frère d’Osni, Malik Mutombo (Collex lui aussi).

«Nous faisons ça sans prétention, assure Malik. L’idée, c’est de partager des expériences avec ceux que cela intéresse. Nous avons des contacts avec plusieurs joueurs de la région. Nous avons déjà pu discuter avec Genserix Kusunga, Yves Miéville, Dylan Dugourd, Cédric Tsimba, ou Sandy Maendly. Nous voulons aussi élargir à des athlètes de tous les sports. L’objectif, c’est deux par semaine, le vendredi et le dimanche. Nous songeons à proposer aussi le contenu sur YouTube, où les replays sont déjà disponibles.»

Ce vendredi, c’est donc Philippe Senderos qui se prête à l’exercice. Kevin Mbabu est prévu pour le dimanche 17 mai. Johan Djourou a déjà été approché. Il ne plus qu’à se connecter ce soir à 22 heures, via un compte Instagram, sur «En Intimité» pour retrouver et participer à la discussion avec Senderos. Pour revoir ceux qui sont déjà passés et pour prendre connaissance du programme.

Daniel Visentini