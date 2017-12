Le Daily Mail a dévoilé le salaire hebdomadaire des joueurs de Premier League. On apprend ainsi (voir tableau ci-dessous) que Paul Pogba gagne environ 384'000 francs suisses par semaine à Manchester United.

L'international français trône en tête en tête du classements devant d'autres stars confirmées comme son coéquipier belge Romelu Lukaku (331'000 francs suisses par semaine) et l'Argentin Sergio Agüero (291'000).

Benteke mieux payé que Kane

Plus surprenant, le vétéran ivoirien Yaya Touré (34 ans) est ex-aequo avec Agüero à la troisième place (291'000). Mais la véritable surprise de cette hiérarchie est la place d'Harry Kane.

Avec son salaire - tout de même considérable - de 145'000 francs par semaine, l'attaquant de Tottenham ne pointe qu'à la 35e place du classement. Derrière des joueurs comme Luke Shaw ou Christian Benteke...

Kane, meilleur buteur des saisons 2016, 2017 et de la saison en cours, a-t-il fait des sacrifices financiers pour permettre aux Spurs se se renforcer? Difficile de penser toutefois que ce montant n'augmente pas au moment où les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, se pressent pour tenter de faire venir «Hurricane».

The Premier League's highest earners!



Harry Kane earns less than Javier Hernandez, Phil Jones, Luke Shaw and more ????????



(???? @MailSport) pic.twitter.com/bIlExyIfBj