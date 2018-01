C’est le prix que Bâle avait payé en 1973 pour s’offrir les services du Péruvien Teofilo Cubillas, l’une des stars de l’époque, élu meilleur joueur sud-américain devant Pelé. Une année plus tard, Cubillas avait été revendu à Porto pour 360'000 francs. / N.Jr

Au niveau helvétique, le FC Bâle ne domine pas seulement le championnat depuis dix ans. Le club de Saint-Jacques écrase aussi la concurrence au niveau du marché des transferts – un système souvent copié mais jamais égalé à ce jour. C’est principalement le cas à l’exportation, où le FCB excelle dans l’art de revendre à prix fort (pour notre pays) des talents que ses scouts ont découverts un voire plusieurs étages en dessous.

Devenu le 33e élément à quitter Bâle pour la Bundesliga, Manuel Akanji ne fait que perpétuer un business éprouvé: acheté 800'000 francs à Winterthour (Challenge League) le 1er juillet 2015, le jeune défenseur international vient de signer à Dortmund pour 25 millions de francs – on vous laisse apprécier la très juteuse plus-value. S’il enrichit les caisses de Saint-Jacques, son départ, survenu cinq jours après celui de Steffen, appauvrit sportivement le groupe au moment où le champion de Suisse s’apprête à défier Manchester City. Mais c’est l’une des conditions de la méthode que de savoir profiter des occasions quand elles sont là – même Bâle doit s’y soumettre.

Valoriser les joueurs

Au niveau des arrivées, les investissements sont plus modestes. De manière fort compréhensible, le club rhénan n’a jamais cassé sa tirelire hormis peut-être pour le retour d’Alex Frei; il lui en avait coûté cinq millions pour rapatrier de Dortmund son buteur en 2009. Plus gros transfert de l’histoire du club, l’engagement pour près de six millions de l’Argentin César Carignano en 2004 s’était soldé par un monumental bide.

Ce classement ne surprend guère Raffaele Poli: «Bâle sait parfaitement valoriser ses joueurs, constate en préambule le responsable de l’Observatoire du football CIES, à Neuchâtel. On peut aussi y lire une logique économique. Les clubs vendant le mieux sont généralement ceux qui font des performances. Sans parler que la valeur même du joueur augmente quand il se trouve dans un club dominant.»

Mais pourquoi, au bord du Rhin, se séparer de titulaires importants maintenant? «Compte tenu de la concentration des ressources, répond Poli, la stabilité est un luxe que peu de clubs peuvent se permettre. Sans doute Bâle aurait-il pu espérer un meilleur prix encore pour Akanji s’il avait attendu la Coupe du monde, mais il faut aussi mettre en perspective la volonté du joueur lui-même et l’opportunité du moment.»

Bon rapport qualité-prix

Financièrement intéressant et bien formé, le joueur helvétique demeure une valeur sûre. «En termes de qualité-prix, confirme notre interlocuteur, c’est globalement un excellent investissement par rapport à la garantie fournie.» À Bâle, Raul Petretta (20 ans), dont la valeur marchande est en train d’exploser, est le prochain joyau déjà placé en vitrine.

S’il y a Bâle et les autres, ce qui frappe aussi lorsque l’on prend soin de décortiquer le bénéfice des meilleures ventes en Super League, c’est de constater l’autre cassure existant entre le groupe des quatre poursuivants et le reste du peloton. Ainsi le transfert record du LS, concernant Blaise N’Kufo, remonte-t-il déjà à vingt ans. L’émergence de nouveaux talents à la Pontaise pourrait toutefois bientôt changer la donne.

