La domination sans partage d’YB

A la pause, Young Boys compte déjà 19 points d’avance sur Bâle, c’est dire si les footballeurs du stade de Suisse ont tué l’intérêt du présent championnat en écrasant la Super League de leur supériorité. Voici 12 mois, ils ne possédaient que deux unités d’avance sur le FCB. D’aucuns pourront toujours se plaindre du manque de concurrence, mais, désolé, ce n’est pas notre cas. Quand une équipe est belle à voir jouer et qu’elle offre un spectacle aussi dense, autant en profiter pour s’en mettre plein les mirettes. S’il est un endroit qu’il faut fréquenter pour vibrer, c’est à Berne et nulle part ailleurs. On en oublierait presque que le club de la capitale a galéré durant plus de 30 ans pour retrouver le sommet et s’y installer. Un avènement qui doit autant à Adi Hütter (l’homme du titre) qu’à Gerardo Seoane, qui a parfaitement réussi son transfert en quittant Lucerne et dont l’ascension, on en est convaincu, est loin d’être terminée.

Le parcours du FC Thoune

Comment ne pas s’incliner devant l’exceptionnel parcours réalisé par Thoune? Saison après saison, le grand «petit» club de l’Oberland n’en finit pas de déjouer les pronostics. Alors oui, chapeau… La recette du succès, elle, ne varie pas, consistant à la fois à miser sur des seconds couteaux revanchards dont personne ne veut ailleurs et à dénicher dans les ligues inférieures, parfois jusqu’en 2e ligue interrégionale, les pépites de demain. Le plus incroyable, c’est aucun club ne réussit à imiter Thoune. Peut-être parce personne ne possède le flair d’Andres Gerber, le très efficace directeur sportif de la Stockhorn Arena. Le jour où ce dénicheur de talent s’en ira, Thoune aura du soucis à se faire pour sa survie sportive dans l’élite.

Un monstrueux gamin

Bastien Toma, 19 años, centrocampista, juega en el Sion, Suiza. 4 Asistencias en 9 partidos y hace cosas como esta. pic.twitter.com/YbD3c9HI1K — J (@juan14zgz) 10 octobre 2018

Il faut de tout pour faire une équipe, on est d’accord là-dessus. Longtemps, on a pourtant considéré que l’expérience passait avant toute chose, qu’il fallait d’abord faire ses preuves avant de recevoir sa chance. Or l’exercice 2018-2019 a été marqué par l’émergence de nouveaux talents, à l’image de Bastien Toma, dont le culot de ses 19 ans, associé à ses qualités naturelles, en ont fait la véritable révélation de cette première partie de saison. S’étant imposé comme un titulaire indispensable à Tourbillon, le jeune Valaisan a notamment réussi la passe de l’année contre NE Xamax, ce qui lui a valu une gloire planétaire instantanée (son geste a été vu plus de 3,5 millions de fois sur la toile). Dans la foulée, il signait une frappe victorieuse contre Thoune pour ce qui allait devenir le but du mois de novembre en Super League. La question à 10 millions consiste aujourd'hui à savoir si Toma quittera Sion cet hiver déjà. On espère que non dans la mesure où la poursuite de son apprentissage doit primer sur le produit d’une opération financière.

La vie selon Ludo Magnin

On aimait déjà le joueur, dont le caractère bien trempé, celui, en réalité, d’une tronche, ne laissait personne indifférent. On n’est pas déçu de l’entraîneur Ludovic Magnin qui, non content d’avoir déjà réussi sa reconversion au bord de la touche en faisant gagner son FC Zurich, n’a pas renoncé à ce qu’il est. Un homme entier et démonstratif, qui vit pour sa passion et n’hésite pas à la faire partager. Alors que la majorité des techniciens se réfugie dans un discours convenu pour mieux servir des banalités d’usage, le Vaudois du Letzigrund ne craint pas de dire tout haut ce qu’il pense, ceci en toutes circonstances. On ne peut que l’en remercier tant la vie selon «Ludo» prend du relief jusqu’à en devenir moins insipide. Dans un football suisse qui trop souvent ronronne, il faudrait d’autres Magnin pour d’autres coups de gueule. Toujours salutaires dans le cas présent.

ON A MOINS AIME

Les renforts de NE Xamax

Pour le néo-promu de la Maladière, l’apprentissage du haut niveau s’avère encore plus compliqué que prévu. Rien n’est certes définitivement perdu pour les Neuchâtelois mais il leur faudra montrer autre chose à partir de février s’ils entendent échapper à leur funeste destin. C’est d’abord au niveau défensif qu’il importera de resserrer ce qui doit l’être. L’ennui, c’est que l’on n’est pas certain du tout que Xamax en ait les moyens si l’on considère l’apport des présumés renforts jusque-là. Quand le joueur que vous recrutez n’a déjà pas sa place dans sa (pourtant faible) sélection nationale – Marcis Oss, puisqu’il s’agit de lui, ne joue pas avec la Lituanie -, c’est que vous acceptez de prendre un risque. Se démenant pour tenter de trouver des solutions, le président Christian Binggeli a fait en fonction de son budget, limité. Chose sûre: confronté aux limites du bricolage, Xamax ne s’en sortira pas en multipliant des transferts de pauvre qui sont autant de renforts alibi, faute de faire la différence.

Le stade de la honte

Au Tessin, Lugano fait lui aussi avec les moyens du bord et il sera intéressant de voir comment Fabio Celestini parviendra à insuffler sa grinta à une équipe qui ne manque pas de talents, à commencer par le très demandé Bottani (Sion, à l’instar d’autres clubs, s’y intéresse). Au sud des Alpes, le problème vient aussi de la vétusté des infrastructures pour l’accueil des spectateurs au Cornaredo ainsi que de l’absence d’une cellule de communication. Ainsi le FC Lugano est-il le seul club de Super League à ne pas organiser de conférence de presse officielle à l’issue des matches disputés à domicile. Tout se fait à même la piste d’athlétisme, devant l’entrée des vestiaires. Voilà qui est folklorique et peut prêter à sourire mais ne correspond en rien aux exigences pointilleuses de la Swiss Football League, que l’on a connu plus à cheval sur les règlements.

La défense de Tourbillon

Comme Xamax, l’autre club romand de Super League a mal à sa défense. Sion a peut-être encaissé moins de buts que le FC Bâle (30 contre 33), il n’empêche que sa fragilité défensive l’empêche de pouvoir tenir tout le poids d’une rencontre. Tant Tourbillon n'a plus rien d'un bastion imprenable. Le problème n’est pas nouveau, devenu même récurrent depuis le départ, jamais compensé, de Reto Ziegler. Malgré sa volonté et son coup d’œil à la relance, André Neitzke n’a pas la dimension d’un patron. Ce n’est pas un hasard si Murat Yakin fait du recrutement d’un nouveau défenseur central la priorité du mercato hivernal. A cet égard, Sion dispose encore de trois licences utilisables, dont une seule pour un transfert étranger (les deux autres sont réservées à des joueurs formés en Suisse).

La chute de Grasshopper

Autant le préciser tout de suite : hormis un parfum de nostalgie, on n’a aucun faible ni attirance particulière pour Grasshopper, une équipe qui ne correspond plus au standing qui fut le sien pendant si longtemps. Il n’empêche que voir les anciens millionnaires du Hardturm transformés en clochards au «Letzi» peut avoir quelque chose de choquant. Bon, le terme est tout relatif si l’on songe au salaire du gardien Lindner, qui percevrait plus de 500000 francs de salaire annuel. Mais la réalité est là: avec seulement 32 points engrangés en douze mois, GC pointe au dernier rang du classement établi sur toute l’année 2018. Sa faiblesse à tous les niveaux en devient la chance de NE Xamax, peut-être même la seule. C'est dire si GC, de ce point de vue-là, aurait aussi sa place dans la colonne de ce que l'on a le plus apprécié...

(nxp)