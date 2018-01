Arsenal prend aussi la porte

Arsenal, privé de Ligue des champions et modeste 6e au classement de Premier League, peine décidément à aligner les performances de choix. Les Gunners, pourtant tenants du titre, ont été éliminés (42) hier après-midi en 32es de finale de la Cup par Nottingham Forest, pensionnaire de deuxième division. Et un trophée de plus qui s’envole pour Arsène Wenger et les siens.



Le manager français avait choisi d’aligner une équipe bis dans les Midlands – l’international suisse Granit Xhaka n’était pas sur la feuille de match. Mal lui en a pris. Un but de Per Mertesacker a permis aux Londoniens d’égaliser (11 à la 23e), un autre de Danny Welbeck a rallumé la flamme de l’espoir (32 à la 79e). Mais Arsenal, très pâle, a fini par céder.