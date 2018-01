Radja Nainggolan, le milieu de terrain belge de l'AS Roma, n'a jamais caché qu'il aimait faire la fête, boire et fumer. Il l'a encore prouvé lors de la nuit du Réveillon, postant une vidéo qui n'a pas du tout été du goût de son employeur romain.

Relayée par plusieurs médias belges, une info de la Gazzetta dello Sport fait état d'une convocation officielle du joueur par le club romain. Il faut dire qu'il n'a pas été très malin de poster une vidéo dans laquelle on le voit en train de boire et de fumer. Il participe notamment à une partie de paddle, disant clairement «Je suis bourré!» entre quelques jurons. Et, forcément, cette vidéo a été vue et relayée par des centaines d'internautes.

Réprimandé par son club, Nainggolan s'est ensuite excusé de son comportement: «Je suis désolé pour ce qui est arrivé cette nuit-là, a-t-il expliqué. J'aime être avec mes amis et célébrer le Nouvel An mais j'ai été trop loin. C'est une nuit spéciale où on peut exagérer un peu... mais je ne voulais certainement pas donner un mauvais exemple, voilà pourquoi je m'excuse.»

L'AS Roma n'a pas encore officiellement réagi, mais le comportement du Belge divise les supporters romains. Certains sont de son côté, parce qu'il «ne cache pas sa vraie nature» et qu'il est «toujours un des meilleurs». Mais d'autres ne se gênent pas de critiquer son attitude: «Tu t'en prends à la presse, mais tu fais cette vidéo» ou encore «Bravo, belle image de Rome et de toi» sont des critiques qui ont pu être lues.

Son entraîneur à Rome Eusebio Di Francesco et le sélectionneur belge Roberto Martinez n'ont pas dû vraiment apprécier ce comportement.

(Le Matin)