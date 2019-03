Le Lausanne-Sport continue de faire du surplace. Mais, pour une fois, ce treizième partage des points est davantage dû aux circonstances qu’à la frilosité lausannoise. Car, une fois n’est pas coutume, le LS a choisi de prendre son adversaire à la gorge. Agressifs et conquérants, les Vaudois exerçaient d’emblée une grosse pression qui débouchait très vite sur deux belles occasions d’ouvrir la marque. Malheureusement pour Igor Nganga, sa déviation de la tête ne trouvait que la barre transversale alors que Nikolic était tout heureux de voir la reprise de Koura être dégagée par un défenseur alors que le ballon se dirigeait, lentement il est vrai, vers son but.

Après une compréhensible petite «pause», le LS repartait de plus belle à la demi-heure. Face à des Argoviens qui devaient se contenter de défendre, Koura, bien servi par Kukuruzovic, voyait sa reprise à bout portant être déviée du pied droit par Nikolic (36e). Sur l’action suivante, Buess, seul à cinq mètres du but, manquait une déviation de la tête. Tout cela avant qu’un sauvetage inespéré d’un Argovien n’empêche Koura (37e) d’offrir un avantage qui aurait été largement mérité à ses couleurs. Pour voir Aarau inquiéter (un peu) Castella, il aura fallu attendre quelques minutes de plus et une bonne frappe signée Zverotic.

Très mal récompensé de ses louables efforts, Lausanne repartait avec les mêmes intentions. Qui ont toutefois été brisées net par l’expulsion de Lucas Pos. Pris par sa fougue, le jeune défenseur commettait une faute qui lui valait un deuxième carton jaune logique. Sonné par ce coup du sort, les Vaudois frôlaient la correctionnelle à deux reprises face à un FC Aarau subitement revigoré. Mais Castella d’abord puis un pied salvateur de Nganga évitaient le pire. Avant que le gardien lausannois ne sauve définitivement ce point au bout des arrêts de jeu. LS - Aarau 0-0

Pontaise. 2890 spectateurs.

Arbitre: M. Jaccottet.

LS: Castella; Pos, Loosli, Nganga, Flo; Geissmann, Cabral, Dominguez (64e Boranijasevic), Kukuruzovic (75e Pasche); Koura (75e Oliveira), Buess (84e Gétaz).

Aarau: Nikolic, Misic (88e Mehidic), Schindelholz, Bürgi, Obexer; Jäckle, Zverotic (82e Frontino); Tasar (88e Karanovic), Neumayr, Giger; Schneuwly.

Avertissements: 4e Pos, 62e Pasche (?), 66e Buess; 11e Schindelholz, 87e Schneuwly.

Expulsion: 57e Pos (2e avertissement).

Notes: LS sans Brandao, Nanizayamo, Zeqiri (blessés), Puertas (suspendu) ni Margiotta (pas convoqué). Aarau sans Thaler, Peyretti, Peralta (blessés) ni Maierhofer (suspendu). (nxp)