La saison de Marco Asensio (23 ans) pourrait déjà être terminée. L’attaquant du Real Madrid s’est déchiré le ligament croisé et du ménisque interne du genou gauche lors d’un match de l’International Champions Cup, mercredi contre Arsenal. Une blessure susceptible de le tenir éloigné des pelouses pour une durée de huit à neuf mois.

