A l’occasion des retrouvailles ce samedi entre NE Xamax et Servette, qui l’emportera? Eh bien personne, à en croire les personnalités auxquelles «LeMatin.ch» a demandé leur pronostic.

Hormis Gabet Chapuisat, qui voit le club «grenat» difficilement l’emporter, les autres experts misent tous sur un match nul. Un nul qui avait déjà sanctionné le premier match entre ces deux formations romandes. Le 31 août, Servette et Xamax n’étaient pas parvenus à se départager (2-2). Qu’en sera-t-il tout à l’heure? Suspense.

«Un nul qui ne satisfera personne»

Johann Lonfat, 46 ans, ancien joueur de Servette. Image: Sedrik Nemeth.

«Xamax voudra capitaliser sur sa victoire à Lugano, entamer une série en gagnant enfin devant son public. De son côté, Servette marque durablement le pas depuis sa large victoire à Thoune (0-4). Les Genevois sont dans l’obligation de devoir réagir pour chasser leurs doutes. A mes yeux, tout est réuni pour un nul qui, au coup de sifflet final, ne satisfera personne.»

Son pronostic: 1-1.

«Je pense quand même que Servette est supérieur»

Gabet Chapuisat, 71 ans, consultant Teleclub. Image: Yvain Genevay.

«Servette n’a plus droit à l’erreur, il est dos au mur. S’ils veulent éviter la crise, les Genevois doivent obligatoirement l’emporter. Xamax s’est certes repris alors qu’on l’avait déjà enterré mais je pense quand même que Servette lui est supérieur. Allez, je prédis une victoire à l’arrache.»

Son pronostic: 1-2.

«J’espère surtout une belle fête pour le foot romand»

Alexandre Rey, 47 ans, ancien joueur de Servette et de Xamax. Image: Yvain Genevay.

«Face à des Xamaxiens qui montent peut-être en puissance, Servette doit se reprendre, surmonter son coup de mou. Aux points, petit avantage à Xamax. J’ai vécu de belles choses dans les deux clubs. Pour moi, il n’y a pas de choix possible à faire. Cela ne peut se terminer que sur un match nul. J’espère surtout que ce rendez-vous sera une belle fête pour le foot romand.»

Son pronostic: 2-2.

«C’est vraiment du 50-50»

Claude Gross, 50 ans, consultant Teleclub. Image: Keystone.

«D’habitude, je me mouille mais là, c’est vraiment du 50-50. Cela peut tourner sur un détail. Devant son public, Xamax devra présenter autre chose que ce qu’il a montré jusqu’à présent. Servette a démarré fort avant de caler mais je ne me fais pas trop de soucis pour lui. L’équipe n’est de loin pas à la rue. Je me réjouis de découvrir quel système son entraîneur va privilégier.»

Son pronostic: 2-2.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier