Il y a d’abord ce stade magnifique, bien plus imposant que toutes les enceintes suisses. Avec ses 65000 places et son architecture magnifique, le stade de Benfica a énormément d’allure.

Il n’a pas le charme suranné de l’ancienne Luz, qui accueillait régulièrement plus de 100000 visiteurs, mais il a parfaitement su s’adapter au 21e siècle et à l’ère des stades modernes.

Inauguré en 2003, juste avant l’Euro organisé à la maison, le nouveau domicile du Sport Lisboa e Benfica et de l’équipe nationale portugaise n’a vu perdre la Selecçao que deux fois depuis lors. Il y a un souvenir douloureux, bien sûr, celui de la finale de l’Euro 2004 perdue face à la Grèce, mais le traumatisme a été évacué en juillet dernier à Saint-Denis.

La Luz, avec ses arches qui lui apportent une certaine grâce, est très réussi. La visibilité est parfaite depuis chaque siège et la proximité des tribunes laisse augurer une certaine pression sur l’équipe adverse… mais aussi sur la sienne lorsque tout ne tourne pas comme les supporters l’espèrent.

Les moqueries de Luis

Croisé devant le stade lundi, à la veille de la «finalissima», Joao (47 ans) le sait bien. «Je suis le premier à siffler et à crier quand Benfica joue mal. Il ne faut pas croire que nous, les supporters, nous sommes toujours positifs. Je suis un inconditionnel du Benfica, j’y pense tous les jours, c’est la priorité dans ma vie, juste derrière ma famille, devant mon boulot. Mais quand je suis au stade, si je ne suis pas content, je gronde. C’est comme ça ici, on n’est jamais passifs.»

Joao sera-t- il présent pour le match mardi? «Oui, j’ai mon billet. Ce sera le premier match de la campagne de qualifications que je vais voir», explique celui qui ne rate jamais une rencontre du Benfica à domicile. On laisse Joao, et on se dirige vers un vendeur de «bifana», ces incroyables petits sandwiches à la viande, pour savoir si le match s’annonce brûlant mardi.

«Oui, vraiment. Ce sera une grande soirée de football, comme le Portugal les aime. Il y aura de la passion et de la mauvaise foi. Vous les Suisses, vous allez souffrir. J’ai vécu dans votre pays, à Morges, et j’y ai toujours de la famille, d’ailleurs. Vous n’aimez pas le bruit, mais là vous allez être servi», explique Luis, en français bien sûr.

Compris, Luis se moque un peu de nous, avec tendresse certes, mais une pointe de férocité quand même. «J’ai bien aimé vivre en Suisse, mais j’étais aussi content de rentrer au Portugal. Votre pays est trop… tranquille. Moi, j’aime bien quand ça bouge», sourit-il.

Il sera sans doute servi mardi, ses «bifana» allant être prises d’assaut. «Avec mon frère, on en vend 3000 par match, les gros soirs», assure-t- il. Un rapide calcul mental nous fait croire que la mauvaise foi dont parle Luis s’applique aussi à ses chiffres de vente, mais passons.

On remonte l’esplanade du stade (le tour de l’enceinte à pied dure bien sept à huit minutes) jusqu’à arriver à la Catedral de Cerveja, le restaurant interne de la Luz, avec sa grande baie vitrée donnant sur le terrain. Là, on croise Manu, attablé avec une Sagres et une écharpe du Portugal au cou.

«J'espère que vous allez gagner les barrages»

On s’approche. Et on comprend, d’un coup, le fanatisme dont peut faire preuve le supporter de la Selecçao. Manu est tout simplement venu regarder… l’état de de la pelouse et s’imprégner de l’atmosphère un jour avant! «C’est important. Il faut que tout soit parfait si l’on veut gagner demain», assure-t- il, très sérieusement.

«Vous savez, ce match on l’a coché dès la défaite à l’aller. On savait qu’on allait tout gagner ensuite, on fait tout le temps comme ça. Moi, je pensais que la Suisse allait perdre des points par la suite, je ne pensais pas que vous étiez capable de faire le plein», explique-t- il.

Cela n’a pas été le cas et le Portugal doit absolument s’imposer pour aller directement à la Coupe du Monde. «Aucun doute là-dessus. Dans les grands rendez-vous, tout le pays se mobilise. On a un slogan: chacun de nous est un parmi onze millions. Vous n’avez aucune chance. Même Seferovic ne va pas marquer», continue un Manu décidément très confiant.

Pour autant, le Lisboète ne souhaite pas de mal à l’équipe de Suisse. «J’espère que vous allez gagner les barrages», dit-il, soudain réconfortant. Une chose est sûre: mardi dans ce splendide stade de la Luz, il y aura du bruit. Beaucoup de bruit. Tout le défi de l’équipe de Suisse sera de faire taire 60000 Portugais déchaînés. (Le Matin)