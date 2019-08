Avec le jeune Argentin Enzo Barrenechea (18 ans) débarqué de Newell’s Old Boys, le contingent du FC Sion s’est enrichi d’un nouvel espoir. Une liste qui comprend déjà les noms de plusieurs autres talents (notamment Patrick, Baltazar, Philippe, Itaintinga), tous débarqués en Valais alors qu’ils n’avaient pas soufflé leurs 20 ans. Cette politique de miser sur des espoirs, avec l’idée de les mettre en vitrine en espérant les voir exploser comme cela avait été le cas de Cunha, n’est pas nouvelle. Les explications du directeur sportif Barthélémy Constantin.

-L’Amérique du Sud est-elle votre nouvel Eldorado pour espérer y dénicher des pépites?

-C’est un immense marché, avec énormément de joueurs qui espèrent en sortir et possèdent souvent la bonne mentalité. La France, et plus particulièrement la région parisienne, regorge aussi de talents. Mais il est plus rare qu’ils passent entre les mailles du filet et échappent ainsi aux grands clubs. Cela est encore possible en Amérique du Sud et en Afrique, mais de moins en moins.

-Miser sur de jeunes talents dans l’espoir de réaliser des coups, et donc une grosse plue-value, comme le fait le FC Sion, c’est une politique assumée?

-Si l’on veut faire vivre le club, oui. Si vous ne voulez pas dépendre de l’argent d’une seule personne (ndlr: Christian Constantin), il faut compter sur les transferts ou les entrées qui découlent des Coupes d’Europe. Pour faire de Sion un club européen, il faut s’en donner les moyens. Mais l’argent des transferts n’est pas uniquement investi dans le recrutement: il y a aussi tout ce qu’il y a autour de l’équipe, les infrastructures, etc.

-A quel style de joueur appartient votre jeune renfort argentin? Comment le définiriez-vous?

-Une très bonne technique, un excellent pied droit, il peut jouer en 10 ou en 8. On doit encore le former pour l’Europe sans qu’il abandonne bien sûr les qualités naturelles qui sont les siennes.

-A qui ressemblerait-il?

-Il n’a pas à être comparé à quiconque. Qu’il devienne simplement lui-même… Enzo a choisi Sion pour grandir.

-Depuis quand le pistiez-vous?

-Depuis un bon moment, mais nous n’étions pas les seuls. C’est aussi du réseautage. Beaucoup de monde le suivait. Un international argentin M20 passe rarement inaperçu. C’est quelqu’un qui peut devenir un rouage important de la sélection.

-A l’heure des présentations, Sion a du reste évoqué l’intérêt d’autres clubs, dont celui de la Juventus... Vraiment?

- Oui, comme d’autres clubs italiens et des équipes espagnoles, la Juve était très chaude.

-On peine à imaginer qu’un joueur qui aurait le choix entre la Juve et Sion choisisse Sion...

-C’est très simple à comprendre… A Sion, il aura la possibilité de jouer dans un championnat de 1re division, ce qui n'aurait pas été le cas à Turin. Quand vous avez 18 ans, c’est ce qui compte. Entre la Juve et nous, c’est ce qui a fait la différence.

-A 10 jours de sa fermeture, le mercato du FC Sion est-il bouclé?

-Non… Cela va encore bouger dans les deux sens.