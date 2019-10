Être ou ne pas être? Le château d’Elseneur n’est pas loin, l’interrogation d’Hamlet a longtemps flotté dans l’air, jusqu’à Copenhague, avant de se dissiper d’un coup. À force de se poser des questions, la Suisse ne sait plus comment y répondre, sinon en mettant un genou à terre. On pourra toujours dire qu’elle n’a pas eu de chance, qu’un immense Schmeichel a fait le désespoir des hommes de Petkovic, la réalité demeure aussi franche que le théâtre de Shakespeare: cette Suisse ne tient plus la longueur. Elle s’écroule en fin de match dans une systématique troublante. Et elle campe toujours à la troisième place du groupe D. Être ou ne pas être? La réponse est désormais aussi simple que cette défaite danoise: la Suisse doit maintenant battre l’Irlande à Genève, mardi soir pour rester maîtresse de son destin.

S’il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, c’est dans les têtes helvétiques que cela se niche. Que se passe-t-il depuis plusieurs mois maintenant pour que les fins de matches soient à tel point ratées? Petit récapitulatif: en mars, trois buts encaissés contre le Danemark alors que la Suisse menait 3-0 à la 83e!; contre le Portugal au Final Four de la Ligue des Nations, deux buts décisifs de la défaite qui tombent à la 88e et à la 90e; contre l’Irlande le mois dernier, l’égalisation concédée à la 85e à Dublin; et ce but de la défaite de Copenhague qui tombe à la 84e… Il y a comme un malaise.

Les Danois savaient

D’ailleurs, Age Hareide, le sélectionneur norvégien de cette équipe du Danemark, a mis le doigt dans la plaie suisse. Sans complaisance. «Nous savions que la Suisse a des difficultés en fin de rencontre, a-t-il souri. Nous avions prévu de rester concentrer jusqu’à la fin justement pour jouer les coups jusqu’au bout. Ce que nous, nous savons faire. Je crois aussi qu’à force de prendre des buts dans les dernières minutes, cela peut déstabiliser tout un groupe, qui se met peut-être à y penser en fin de partie, quand une situation se présente…»

Pourquoi pas, oui. Cette action d’école qui a offert la victoire au Danemark a profité d’abord de la passivité du flanc droit de l’équipe de Suisse. Avant qu’Eriksen, maître à jouer de cette équipe, ne trouve la faille plein axe, là où Elvedi, Schär et Akanji devaient se donner la main pour boucler les espaces. Là où il n’y avait plus personne sauf Poulsen, lancé par Eriksen, donc. Être ou ne pas être, cela avait été évidemment le dilemme jusque-là. Avec ce 3-4-3 qui affirmait tout et son contraire, déjà la recherche d’une réalité fuyante. Hamlet n’est jamais aussi perdu que quand il se ment à lui-même, simulant la folie. La Suisse aussi s’est menti, dans une folie qui voulait surprendre des Danois, qui connaissent toutefois leurs classiques.

Plus de répliques

Les deux hommes de couloir pour la sélection helvétique? Lichtsteiner et Rodriguez, 174 sélections à eux deux, le poids de l’expérience. Mais le temps où ces deux-là faisaient la pluie et le beau temps à force d’aller-retour n’est plus. Petkovic avait décidé de les placer là davantage pour leur justesse défensive que pour leur apport offensif. Une entorse dans l’idée de jeu et de pressing? Une prudence que l’on peut comprendre. Qui a basculé les impulsions suisses vers le milieu, l’axe, pour plus de verticalité. Xhaka, Mehmedi ou Rodriguez auront eu des chances de faire plier les Danois, Schmeichel aura toujours été là. Mais il manquait des certitudes à ces calculs-là, à ces couloirs mal empruntés, sans aller au bout des intentions. C’est dur d’oser vraiment quand on risque de tout perdre. Mais c’est dérangeant de faire les choses à moitié.

C’est un peu comme si, une fois en scène, les Suisses ne trouvaient plus leurs répliques, ou alors qu’ils balbutiaient leurs mots dans les derniers instants. Le cas du brouillon Embolo illustrant ce manque de justesse dans les dernières tirades. C’est Petkovic qui s’est alors avancé pour livrer les siennes, à moitié convaincu par lui-même. «Le Danemark n’a rien volé, mais nous méritions mieux», a-t-il grommelé. Cela veut tout dire et son contraire. Un peu comme les schémas proposés à Copenhague, où il s’agissait de se montrer offensif mais pas trop, de prendre des risques, mais pas partout. À la vérité, cette équipe de Suisse a perdu un peu de sa spontanéité, de sa fraîcheur et les choix contraires qui se sont mélangés ont étranglé certaines envies.

On ne sait pas encore très bien si c’est grave ou juste passager. La magie du football veut que si tout est toujours compliqué, tout soit également très simple. Tiens, il suffirait d’un succès mardi soir à Genève, contre l’Irlande, pour que ces nuages se dispersent. Un succès avant, en novembre, de recevoir la Géorgie et d’aller à Gibraltar. Pour deux victoires supplémentaires, bien sûr. La Suisse finirait avec trois succès de suite, son billet en poche pour l’Euro 2020. Simple. Être ou ne pas être, elle doit maintenant choisir, puisqu’elle le peut encore.

Daniel Visentini, Copenhague