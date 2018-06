Le match nul (1-1) entre l’Espagne et la Suisse dimanche à l’Estadio de la Ceramica peut être perçu de plusieurs manières différentes. A quelques heures de l’annonce de la liste des vingt-trois, voici quelques points de satisfaction et d’amélioration.

On a aimé

Le discours de Vladimir Petkovic

Directement après le match, le Mister a tempéré la performance de son équipe. Une bonne tactique de communication, comme souvent avec lui. Le sélectionneur savait pertinemment que les compliments seraient nombreux et il a souhaité que ses joueurs restent humbles, tout en leur enlevant un peu de pression collective. Si son discours avait été plus enthousiaste, il se serait mis dans l’embarras avant d’affronter le Brésil. Là, Vladimir Petkovic l’a jouée profil bas, soulignant que son équipe devait faire beaucoup mieux pour espérer quelque chose en Russie. Interdiction absolue de se reposer sur ce match nul. Bien vu.

La prestation de Yann Sommer

Il était annoncé incertain en raison d’une petite alerte survenue la veille à l’entraînement, mais il a été le meilleur Suisse dimanche. Plusieurs beaux arrêts, des relances parfaites sur ses latéraux et voilà le début de débat étouffé: le numéro 1 de la Suisse à la Coupe du monde c’est lui et personne d’autre. Roman Bürki, qui joue dans le meilleur des deux Borussia, va devoir encore attendre pour lui passer devant.

L’Estadio de la Cerámica et le public espagnol

Quel magnifique stade de football que celui du Villarreal CF! Avec ses tribunes proches du terrain et son charme, l’arène du «Sous-marin jaune» respire le jeu. Et le public, chaleureux et enthousiaste a joué son rôle. Aucune agressivité dans l’enceinte ou en dehors, un stade en plein cœur de la ville, à guichets fermés, voilà les ingrédients réunis d’une belle soirée de football pour le troisième match seulement de l’histoire de la Roja ici. Les habitants de Vila-real et de la région proche ont tenu à honorer leur équipe nationale et ils l’ont parfaitement fait.

Les adaptations tactiques

Longtemps (trop?), la Suisse de Vladimir Petkovic a évolué dans son éternel 4-2-3-1, qui devenait à force un peu trop prévisible. Suffisant pour battre la Lettonie, bien sûr, mais ce système montrait ses limites face aux gros. La première partie de la révolution tactique a été enclenchée en Grèce, au mois de mars, et Vladimir Petkovic a continué hier en proposant un 4-1-4-1 en deuxième période. La Suisse dispose de plus en plus d’options offensives, donc, même si le Mister se refuse pour l’instant à tester un système à deux attaquants. Si cette évolution-là arrive un jour, ce sera après la Coupe du monde.

L’entrée de Breel Embolo

Il n’a pas fait tout juste, mais il a montré de l’envie et apporté de la percussion. Il a montré d’entrée qu’il était là en ne refusant pas le duel avec Andres Iniesta et il a été décisif sur l’égalisation suisse en décalant parfaitement Stephan Lichtsteiner sur sa droite. Une entrée intéressante, donc.

Andres Iniesta

Quel joueur quand même… On peut aimer ou pas le style du Barça, mais le voir alterner jeu court et jeu long avec bonheur est un régal. Ultra à l’aise dans les petits espaces, le milieu de terrain de la Roja a enchanté un public fou amoureux dimanche. Les «Inieeeeesta» descendus des tribunes du stade tout au long de la rencontre, et même avant, sont venus rendre hommage à un homme à part dans le monde du football espagnol.

On a moins aimé Le match de Xherdan Shaqiri

Il a eu le mérite de travailler sur son côté droit en première période, ce qui est de bon augure avant de devoir cavaler contre Marcelo le 17 juin à Rostov-sur-le-Don. Mais offensivement, la prestation de «XS» a été insuffisante. On attend beaucoup de lui et son manque de constance cache parfois certaines fulgurances. Dimanche, il a réussi quelques jolis gestes pour se sortir du marquage, mais il en a fait globalement trop peu.

Les dix dernières minutes

L’Espagne a dominé tout le match, c’est un fait, mais il est juste de relever que la défense suisse n’a pas été trop souvent hors de position, mis à part quand Stephan Lichtsteiner a offert à l’Espagne la possibilité de briller sur ses dégagements ratés. La Roja s’est créée des occasions nettes (Thiago Alcantara 2e, David Silva 21e, Andres Iniesta 45e, Diego Costa 48e), mais la Suisse résistait globalement bien. Et puis sont arrivées les dix dernières minutes et là, la Suisse a vraiment souffert. Il a fallu de belles interventions de Yann Sommer et un peu de chance aussi (ce tir qui frôle la lucarne à la 90e…) pour tenir ce match nul. La fatigue physique est une explication recevable, surtout au milieu d’un stage de préparation, mais il aurait fallu, c’est facile à dire, subir un peu moins la pression de la Roja. Quitte à perdre du temps ou à déblayer quelques ballons en tribunes pour respirer.

Les hésitations de Stephan Lichtsteiner

Un défenseur de la Juventus Turin qui offre des balles de but à l’adversaire? Le capitaine de l’équipe de Suisse s’est montré étonnamment fébrile en phase défensive hier. Lorsqu’on joue contre un tel adversaire, l’Espagne en l’occurrence, il est interdit de tergiverser dans son propre camp, surtout dès la première minute de jeu. Heureusement, Stephan Lichtsteiner s’est bien rattrapé offensivement, se montrant très dangereux sur son côté droit. Au final, son match est satisfaisant, mais il ne pourra pas se permettre de faire le moindre cadeau à Neymar le 17 juin.

Edimilson Fernandes n’a pas eu sa chance

Il est important de préciser que Vladimir Petkovic n’avait droit qu’à six changements dimanche. Et que cette rencontre n’était pas exactement prévue pour faire plaisir à tout le monde. Mais tout de même: on aurait aimé voir Edimilson Fernandes pendant au moins vingt minutes dans le cadre de la concurrence entre Steven Zuber et lui. Le Valaisan s’était entraîné toute la semaine sur le couloir gauche et dimanche, il n’a pas eu le droit de montrer sa valeur et donc de, peut-être, prouver qu’il méritait d’être dans les vingt-trois. Sa sorrtie du stade, la tête bien enfoncée dans sa capuche, n’était pas celle des bons soirs. Dommage qu’il n’ait pas pu parler sur le terrain. (nxp)