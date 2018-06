Un match nul en Espagne (1-1), une victoire contre le Japon (2-0). Sur le papier, la Suisse est prête à partir à la Coupe du monde. Et dans les faits? Éléments de réponses.

ON A AIMÉ

La solidité défensive: Le principal enseignement de ces deux semaines est là: la Suisse dispose de sérieuses garanties derrière. L'Espagne n'a marqué qu'une fois et le Japon n'a jamais sérieusement inquiété Roman Bürki. Défensivement, le bloc suisse est vraiment costaud et Fabian Schär a été très bon tant à Villareal pendant une mi-temps qu'à Lugano pendant tout le match. Le défenseur de La Corogne (sur le départ) est en train de s'affirmer comme le patron tant attendu et il a enfin effacé ses erreurs de concentration qui lui faisaient tant de tort. Rien ne dit que la Suisse tiendra le choc face au Brésil dimanche prochain, mais il serait étonnant qu'elle explose complètement en vol.

L'esprit d'équipe: Il y a encore trois ou quatre ans, ce n'était pas le cas. Mais désormais, cela se sent: il y a un esprit dans ce collectif, qui est devenu un bon mélange entre cadres expérimentés et jeunes ambitieux. Manuel Akanji, Breel Embolo et Denis Zakaria apportent leur fougue et bousculent les titulaires, mais Valon Behrami, Blerim Dzemaili et les autres sentent du respect. Le «groupe suisse» est une réalité, plus que jamais. Stephan Lichtsteiner l'a d'ailleurs reconnu jeudi en public: cette équipe a progressé mentalement. Cela se voit au quotidien. L'envie que montrent les remplaçants lorsqu'ils entrent en jeu ne trompe pas: chacun donne le meilleur de lui-même pour l'équipe nationale en mettant son ego de côté. Y compris les trois recalés de la liste des vingt-trois, qui n'ont eu aucun mot déplacé après leur éviction.

La forme de Valon Behrami: Le Tessinois, qui va disputer sa quatrième Coupe du monde (seuls trois joueurs ont fait mieux dans l'histoire du jeu: Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon et Antonio Carvajal), a été titularisé tant en Espagne que face au Japon. Il s'agissait d'une volonté claire de Vladimir Petkovic de tester son leader pour voir s'il pouvait assumer un tel enchaînement. La réponse est oui. Behrami est en forme physiquement et il l'a prouvé en mettant de l'impact lors de ces deux parties. Même Andres Iniesta a subi le pressing du joueur de l'Udinese, ce qui n'est pas rien. Rien ne dit toutefois qu'il puisse jouer à fond trois matches en dix jours. A Denis Zakaria de se tenir prêt.

Les deux prestations de Breel Embolo: Après avoir été très moyen (et on est gentil) lors du rassemblement de mars (Grèce et Panama), Breel Embolo a haussé son niveau de jeu tant en Espagne qu'à Lugano. Face à la Roja, son entrée a été très dynamique et il a amené le but du 1-1. Vendredi au Cornaredo, il a provoqué le penalty (très généreux) du 1-0 et été une menace constante sur son flanc gauche. Il a peut-être gagné sa place de titulaire sur cette préparation. Ce pourrait être à gauche, où Steven Zuber semble trop limité pour le niveau international.

L'absence de blessés: Lorsque Valon Behrami est venu percuter Granit Xhaka sous la pluie du Cornaredo, jeudi dernier, Vladimir Petkovic a transpiré sous sa casquette. Heureusement, le Bâlois ne souffrait que d'une contusion osseuse et il n'a manqué qu'un demi-jour de préparation athlétique. Tant mieux: la Suisse part au complet à la Coupe du monde, à l'exception d'Admir Mehmedi. Toutes les sélections ne peuvent pas en dire autant.

ON A MOINS AIMÉ

Les deux matches de Xherdan Shaqiri: Qu'arrive-t-il à «XS», qui est plus que jamais censé être le leader offensif de cette équipe? Transparent en Espagne, il a tout raté jusqu'à la 82e face au Japon, avant de sauver son match d'une très belle action amenant le 2-0 de Haris Seferovic. Inconstant au possible, il est pourtant indiscutable, car Vladimir Petkovic sait qu'il peut faire la différence sur un seul geste. Il faudra cependant qu’il montre plus en Russie, surtout qu'il sera amené à défendre sur son côté droit où il aura à faire à de sacrés clients: Marcelo face au Brésil, Aleksander Kolarov contre la Serbie!

Les transitions défense-attaque: Dans l'autre sens, la Suisse est plutôt performante. Dès la perte du ballon, la Nati se replie, notamment grâce au boulot de Blerim Dzemaili (en Espagne) et de Remo Freuler (contre le Japon). Les deux meneurs de jeu ont de bons réflexes défensifs, qui viennent enrayer les contre-attaques adverses. Par contre, une fois le ballon récupéré, la Suisse peine à amener le danger dans la surface adverse en quelques touches de balle. Pour surprendre des défenses de haut niveau, il faudra des remontées de ballon rapides et de qualité. Ce qu'on n'a pas trop vu cette semaine, mis à part à l'entraînement. (Le Matin)