Ce week-end, des milliers de coureurs à pied ont convergé de toute la Suisse vers Zurich pour y disputer dimanche le marathon de la ville, l’un des plus courus du pays. Sur le bitume zurichois, tous ont transpiré, bravant les éléments (froid, vent et intempéries matinales), beaucoup ont galéré pour aller au terme de leurs efforts, triomphé de l’adversité et des 42 kilomètres de l’épreuve, avec pour chacun d’entre eux, une victoire sur soi-même – peu importe après tout le chronomètre tant que l’on se dépasse.

Un peu plus tard ce même dimanche, les footballeurs du FC Sion ont bouclé une autre course au petit trot, sans jamais offrir le sentiment d’avoir eu envie de se «défoncer» et de se faire mal. Que l’on s’entende bien: aucun joueur de Murat Yakin n’a traîné les pieds ni triché au Letzigrund mais il ne s’est trouvé personne non plus pour hausser le rythme au sein d’une formation qui ne parvient décidément pas à confirmer son si fragile potentiel sur la longueur.

Sion a donc perdu 1-0 à Zurich et c’est bien sûr la plus mauvaise opération qui soit au moment où NE Xamax est en train de relancer la bataille pour la place de barragiste, qui peut concerner au moins cinq équipes aujourd’hui. Craint au bord de la Limmat, le spectre d’une double relégation zurichoise s’est en revanche quelque peu éloigné.

Le problème insoluble des balles arrêtées

Il ne faut pas hésiter à le dire aussi: on attendait tout autre chose de la formation valaisanne et la déception est à la hauteur de l’enjeu dominical. Murat Yakin lui-même n’a pas trouvé la solution, en tout cas défensivement dans la mesure où si Neitzke n’était plus là - le Brésilien a fait les frais de ses errements répétés -, le problème persiste au-delà des hommes qui l’incarnent (Zurich a marqué sur corner).

Après 31 journées de championnat, il est ainsi assez inadmissible de constater que Sion continue de concéder autant de buts sur des balles arrêtées; à se demander si celles-ci sont véritablement travaillées à l’entraînement. Si c’est effectivement le cas comme on se plait à nous le répéter, c’est alors que le boulot est peut-être mal fait. Ou que trop de joueurs n’ont pas le niveau. Ou alors que le message ne passe pas. La faillite du FC Sion au Letzigrund présente au moins un avantage certain: elle l’empêchera d’entretenir encore une sorte d’illusion européenne qui n’est que chimère dans la réalité.

Dimanche, face à un FC Zurich qu’il a très gracieusement relancé, Sion a aussi souffert de la discrétion de ses présumés leaders. Lancés l’un après l’autre, Moussa Djitté puis Adryan n’ont pour leur part strictement rien apporté au point que les deux hommes ont réussi l’exploit de ne pas s’entendre sur une action prometteuse au départ – le Brésilien a décalé le jeune attaquant sénégalais mais celui-ci n’a pas suivi, préférant partir dans le sens opposé.

Cunha n’a pas été remplacé

Voici 12 mois, Sion disposait d’un joueur hors-norme en la personne de Matheus Cunha, qui avait éclaboussé de sa classe la deuxième partie de saison et qui pouvait faire seul la différence. Or le joyau brésilien, parti pour 18 millions de francs à Leipzig l’été passé, n’a pas été remplacé à Tourbillon. Ses compatriotes Itaitinga et Philippe ont été relégués avec les M21 en Promotion League alors que Baltazar a chauffé le banc des remplaçants à Zurich. Quant au Français Yassin Fortune, peut-être le plus doué de tous, il n’avait même pas été convoqué… Comme quoi, on ne décroche pas le gros lot à tous les coups.

En attendant, le FC Sion est en train de gentiment sombrer dans la crise, de résultats pour commencer. Au point qu’une seule question s’impose à cinq journées du dénouement: la «magie» de Murat Yakin opère-t-elle encore vraiment - si tant est qu’elle ait opéré depuis son arrivée, ne manqueront pas de déjà demander les plus déçus par le réel apport de l’ancien coach à succès du FC Bâle? Attendue sur le terrain, la réponse conditionnera la fin de saison valaisanne et l’avenir du technicien à Tourbillon. Mais à ce rythme…

(nxp)