Encore une fois assez décevante, secouée pendant plus d'une heure par l'Atalanta à Bergame, la Juventus s'est imposée 3-1 samedi en ouverture de la 13e journée de Serie A, dont les Turinois restent leaders.

A un quart d'heure de la fin, la Juventus était même menée 1-0 après le but de Robin Gosens sur un beau centre de Musa Barrow (55e). Mais en l'absence de Cristiano Ronaldo, pas à 100%, le duo argentin Dybala-Higuain a sauvé le club bianconero et fait exploser l'Atalanta, qui méritait mieux et a contesté plusieurs décisions arbitrales.

Higuain et Dybala à la conclusion

Le but du 1-1 a d'abord été marqué par Gonzalo Higuain, sur un tir dévié à la 74e minute. L'ancien Napolitain a ensuite inscrit un doublé sur un centre parfait de Cuadrado, qui aurait pu être sanctionné pour une main en tout début d'action (2-1, 82e).

En fin de match, Paulo Dybala a donné plus d'ampleur au succès turinois en concluant un contre, après une passe décisive de Higuain, auteur d'un excellent match (92e). Avant que les Argentins entrent en scène, la Juventus avait beaucoup souffert et ses meilleurs joueurs avaient été le défenseur central Matthijs De Ligt et le gardien Wojciech Szczesny, auteur de plusieurs arrêts importants.

L'Atalanta manque un penalty

Le Polonais a par ailleurs été sauvé par sa barre en début de match sur le penalty de Barrow, sifflé après une main de Sami Khedira dans la surface (19e). Avec cette victoire, la Juventus prend quatre points d'avance sur l'Inter Milan (2e), qui ira jouer dans la soirée sur la pelouse du Torino (11e). L'Atalanta de son côté reste 6e. A 18h, l'autre match programmé samedi mettra aux prises à San Siro deux clubs en difficulté, l'AC Milan (14e) et Naples (7e).

