Les Helvètes manquent leurs fins de matches. En prime, ils n’arrivent pas à gagner les matches à élimination directe. Alors, si l’équipe de Vladimir Petkovic se prend encore une fois les crampons dans le tapis du Stade de Genève mardi, il faudra bientôt commencer à penser aux barrages de la Ligue des Nations, qui offrent une session de rattrapage à ceux qui ont brillé à une époque, avant de baisser pavillon lors des qualifications au championnat d’Europe.

C’est écrit dans les textes et pas toujours souvent bien compris, mais la nouvelle compétition de l’UEFA, où la Suisse avait brillé en 2018 en finissant devant la Belgique et l’Islande, «offre quatre places pour la phase finale de l'Euro 2020 (sur vingt-quatre) que se disputeront les seize meilleures équipes (non déjà qualifiées via la phase de qualification classique) lors de barrages au mois de mars 2020.»

Repêchage

Pour ce faire, «chaque ligue de la Ligue des Nations reçoit l'une des quatre autres places pour l'Euro 2020. Dans chaque ligue, les quatre meilleures équipes n'ayant pas pu se qualifier à l'issue des éliminatoires prennent part à des barrages durant le mois de mars 2020. Les places de barrages sont attribuées dans un premier temps aux vainqueurs de chaque groupe. Si, dans le cas échéant, ceux-ci sont déjà qualifiés pour la phase finale de l'Euro, ces places seront attribuées à l'équipe suivante la mieux classée dans la même ligue, et ainsi de suite.»

En Ligue A, pour le moment, seule l’Islande (et la Suisse, peut-être) ne semble pas en mesure de se qualifier directement et devrait passer par les barrages. Du coup, comment on fait? «Si dans une ligue, moins de quatre équipes ne sont pas qualifiées pour la phase finale du Championnat d'Europe, les places restantes, par un système de repêchage, sont attribuées à (ou aux) équipe(s) suivante(s) la(les) mieux classée(s) dans la division inférieure.»

45,3% de qualifiés

Bref, on est allé voir ce qu’il se passait à l’échelon inférieur et essayé de comprendre comment ça fonctionne. Échec patent. Heureusement, l’UEFA a fait le job sur son site internet dimanche matin pour les gens comme moi qui ont un peu de la peine en calculs. Rien n’est confirmé, mais pour l’heure, en plus des Islandais, la Suisse affronterait soit la Bulgarie, soit Israël, soit la Hongrie, soit encore la Roumanie. Pour l’instant, indique l’Union européenne de football «un tirage au sort décidera qui de ces trois formations remplira l’emplacement vide du la Ligue C, qui complétera celui de la Ligue B et les deux qui iront batailler avec la Ligue A.

Là, vraiment, si une équipe n’arrive pas à sortir vainqueur d’une compétition la mettant aux prises, par exemple, la Suisse, l’Islande, la Hongrie et Israël, avouez qu’elle n’aurait rien à faire dans un Euro à 24, qui voit se qualifier 45,3% des équipes du continent… Surtout que la troupe de Vladimir Petkovic, s’il est encore là (l’ASF l’a confirmé ce week-end, mais bon, on ne sait jamais), aura l’avantage du terrain en demi-finale.

Pour la finale, on n’a pas tout compris non plus, mais le site de l’UEFA sera là le cas échéant!

Robin Carrel, Copenhague