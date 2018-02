L'AC Milan et Arsenal s'affronteront en 8es de finale de l'Europa League (8/15 mars). L'occasion pour Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka de se faire face dans ce qui représente probablement la dernière chance des deux clubs de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Cette affiche est la plus clinquante des huit tirées au sort vendredi, même si les deux clubs ont clairement perdu de leur superbe. Les Lombards ne sont que septièmes du classement de Serie A, les Gunners que sixièmes de Premier League.

Mission difficile pour les deux Olympiques français, Marseille ayant hérité de l'Athletic Bilbao et Lyon du CSKA Moscou. Duel qui ne manquera pas de susciter un grand intérêt en Allemagne et en Autriche: le Borussia Dortmund de Roman Bürki et Manuel Akanji (pas qualifié pour la compétition) en découdra avec Salzbourg.

L'Atletico Madrid sera quant à lui opposé au Lokomotiv Moscou. Autre nom ronflant du tableau, la Lazio jouera contre le Dynamo Kiev. Les deux derniers matches mettront aux prises Leipzig au Zenit St-Pétersbourg et le Sporting du Portugal au Viktoria Plzen (CZE).

The official result of the Round of 16 #UELdraw!



Most exciting tie? ???? pic.twitter.com/t8txcYPtwg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 23 février 2018

(ATS/nxp)