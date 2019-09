Face à la Géorgie, en mars dernier, le public de l'Aviva Stadium de Dublin avait interrompu la partie après 33 minutes en lançant des balles de tennis sur la pelouse. Il souhaitait ainsi protester contre John Delaney, alors chef exécutif de la FAI, la Fédération irlandaise de football. Cette scène surréaliste était une référence à la demande ubuesque du patron de l'époque, qui souhaitait que son pays fasse office de... 33e pays qualifié pour la Coupe du monde 2010, après la fameuse main de Thierry Henry.

Mick McCarthy, le sélectionneur, a-t-il peur d'un bis repetita jeudi soir contre la Suisse? «Pas vraiment... Je n'espère pas. Il y aura une nouvelle pluie de balles de tennis, vous pensez?, a-t-il demandé aux médias locaux mercredi matin en conférence de presse d'avant-match, au centre d'entraînement de l'équipe nationale. Avoir le public derrière soi pour ce genre de partie, c'est essentiel, non? Parce que si vous prenez n'importe quelle équipe au monde, dans toutes les ligues de la planète, les résultats sont meilleurs à domicile...»

That tennis ball protest in the Aviva followed by Ireland's goal #IRLGEO pic.twitter.com/DTDFToZXJ8 — Paddy Logue (@paddylogue) March 26, 2019

Face à la Géorgie (1-0), les siens avaient bien réagi à cette manière originale de protester et marqué dans la foulée. «J'espère que si lancer de balles il y a, ça aura le même impact que la dernière fois, a souri l'ancien coach de Wolverhampton. Ils peuvent prendre tout ce qu'il veulent avec eux. Ca ne m'ennuie pas, si on gagne! Je ne veux pas qu'ils recommencent, j'espère que ce sera une belle soirée que tout le monde va apprécier, avec à la clé un résultat qui réjouira tout le monde.»

L'absence de Xherdan Shaqiri était également largement commentée, ces derniers temps, en Irlande. L'attaquant David McGoldrick s'est même bien marré mardi, expliquant à la presse qu'il «était en effervescence», quand il avait appris le forfait de l'ailier de Liverpool. «Mais ils ont plein d'autres qualités, a calmé le capitaine Seamus Coleman. Ce sera à nous, surtout, de trouver le moyen de les faire souffrir également. Il se passe de belles choses au sein de notre équipe actuellement et on sent qu'on peut faire quelque chose de bien jeudi soir.»