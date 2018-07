Le prestigieux «The Guardian» a noté les performances des 34 consultants des chaînes de télévision britanniques BBC et ITV depuis le début de la Coupe du monde. La moins bonne note (1,5/10) a été attribuée à l’ex-défenseur de l’équipe de France Patrice Evra. Avec cette explication: «Les bons joueurs ne font pas toujours de bons consultants et, parfois, les bons joueurs deviennent même d’horribles consultants. C’est le cas de Patrice Evra.» Qui est aussi, comme le mentionne «Ouest France», critiqué pour ses «postures avachies» et ses «commentaires paresseux nous faisant croire qu’il nous accorde une faveur.» Et encore: «L’ancien international français, célèbre outre-Manche depuis son passage à Manchester United, s’est surtout distingué par des commentaires sexistes envers une chroniqueuse, Eni Aluko.»

La saison 2017-2018 vire donc au cauchemar pour «Tonton Pat». Il a d’abord été éloigné de Marseille à cause d’un high-kick sur un supporter de l’OM. Ensuite, il a dû se contenter d’un rôle de figurant avec West Ham.

Et dans tout ça qui a obtenu la meilleure note? Le Croate Slaven Bilic (9,5/10).