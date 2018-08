En un été, Leeds United a changé de style. Et pas qu'un peu! 13e de Championship la saison dernière, la formation du Yorkshire occupe la tête du classement après cinq journées, en pratiquant un jeu ultra-offensif. «Pourtant, on est les mêmes joueurs ou quasiment», sourit Ezgjan Alioski, l'ailier gauche fribourgeois du club anglais. La raison de ce changement radical tient en un facteur: l'arrivée de Marcelo Bielsa.

L'Argentin a en effet imposé ses méthodes, lesquelles font fureur. Un pressing tout-terrain, du mouvement permanent et un style qui électrise un public qui adore ça: la méthode Bielsa est spectaculaire et, pour l'instant, elle paie. «Le championnat est encore long. Il y a 46 matches au total, il va falloir tenir le rythme», tempère l'ancien joueur d'YB et de Lugano, arrivée à Leeds à l'été 2017, qui s'éclate sous les ordres d'El Loco.

Sorti à la mi-temps, décisif le match suivant

L'Argentin ne lui fait pourtant pas de cadeau. Lors de la troisième journée, Leeds souffrait à Swansea et Bielsa a décidé de sortir Alioski à la pause. «Nous étions plus performants du côté droit. On avait besoin d'oxygène à gauche», a grincé El Loco après la partie pour justifier son remplacement. Une punition? Un choix ponctuel plutôt puisque l'ailier a débuté le match suivant, un déplacement à Norwich lors duquel il a d'ailleurs marqué le 0-2 au terme d'une action collective incroyable pour la deuxième division anglaise.

«Marcelo Bielsa est quelqu'un de franc. S'il n'est pas content, il le dit en face et il argumente. Quand il parle avec vous, il le fait de manière individuelle, sans prendre quatre chemins. Il dit ce qui ne va pas, mais il ne le fait pas pour blâmer ou pour punir, il le fait pour que chaque joueur progresse et ne commette pas la même erreur deux fois», explique Ezgjan Alioski, impressionné par les compétences tactiques du Professeur.

De la tactique pendant deux heures

«Parfois, pendant les séances d'entraînement, vous pouvez penser que c'est ennuyeux. Il arrive qu'on fasse deux heures de tactique. Le coach nous explique quand aller en profondeur, quand venir chercher le ballon, en insistant sur une chose: on doit toujours être en mouvement. Des fois, on ne fait que de la tactique toute la semaine! Mais ça paie: en match, on sait ce qu'on doit faire et les déplacements sont instinctifs. Ce qui est entraîné la semaine se transpose en match et on joue vraiment bien au football. On est heureux sur le terrain, tout simplement», continue l'international macédonien, auteur de deux buts en cinq matches cette saison (sept en 42 matches la saison dernière).

Vendredi, Leeds, toujours invaincu depuis cet été, accueillera Middlesbrough (2e) en leader à Elland Road. La victoire n'est pas garantie. Le spectacle, oui. (Le Matin)