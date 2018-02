Christian Bavaud aime beaucoup Yverdon Sport. Le président du FC Ependes, petit village situé à six kilomètres de la capitale du Nord vaudois, a joué à YS et en est resté un fervent supporter. Mais le boss des «Grenouilles» a été un peu déçu en apprenant que le repas de soutien du «grand voisin» aurait lieu en même temps que celui de son club, le vendredi 2 mars prochain.

«Je n’en veux à personne, c’est tombé comme ça, c’est tout. Ils ont annoncé leur date bien à l’avance, nous aussi, et voilà, on se retrouve face à leur magnifique soirée. On s’attend à perdre un peu de monde, car plusieurs personnes assistent aux deux repas d’habitude», explique le président du FCE. 500 à 600 personnes sont attendues à Yverdon, tandis qu’Ependes espère en attirer 250. Les prix ne seront pas les mêmes (150 francs contre 70) et, surtout, le petit club nord-vaudois espère attirer un public différent.

«Yverdon a réussi de jolis coups ces derniers temps», témoigne Christian Bavaud, admiratif. La présence de Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1991, en est évidemment un. «Si je n’avais pas eu le repas d’Ependes, je serais allé à celui d’YS, c’est certain», continue le président.

«Le moins bon joueur de l'année» sera récompensé

Son comité d’organisation et lui ont pourtant décidé de ne pas rester sans rien faire et de voir leur repas de soutien se vider sans réagir. Avec beaucoup d’humour, le FCE a décidé d’organiser sa… propre soirée du Ballon d’Or des talus, avec des remises de prix ironiques, récompensant par exemple le plus bel autogoal de la saison, le moins bon joueur des deux équipes d’actifs (4e et 5e ligue), ainsi que, entre de nombreux autres, le moins assidu aux entraînements. Et pour couronner la soirée, l’invité d’honneur ne sera autre qu’un certain… Jean-Pierre Clampin. «On a les stars qu’on mérite», se marre Christian Bavaud.

«L’auto-dérision, c’est important, non? Le but, c’est que deux belles soirées aient lieu le 2 mars et que tout le monde soit content», continue le président. C’est sûr, cette soirée sera très animée dans le Nord vaudois. En espérant que les deux clubs arrivent à se coordonner pour l’année prochaine, afin que les deux repas puissent faire le plein. Même si a priori, celui d’Yverdon devrait moins souffrir de la concurrence de Jean-Pierre Clampin que l’inverse… (Le Matin)