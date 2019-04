En Valais, il ne faut pas grand-chose pour rallumer la flamme ni imaginer atteindre des sommets. Ces sommets qui sont matériellement inscrits dans le paysage d’ailleurs, que l’on voit, que l’on espère peut-être gravir un jour. C’est donc assez logiquement, fort de ses trois succès de rang qui l’avaient sorti de la zone dangereuse, que le FC Sion comptait prendre dimanche après-midi de l’altitude pour se rapprocher - même timidement - des sommets...

Le candidat européen de Tourbillon a pourtant dû se contenter d’un seul point contre des Lucernois dont la vitesse de ses attaquants lui a causé les pires tourments. Un match nul qu’il doit autant aux maladresses de Christian Schneuwly - que l’on a connu plus inspiré (plusieurs ratés) -, qu’aux prouesses répétées de Kevin Fickentscher. Le portier s'est démené pour éviter le pire, plusieurs fois frôlé. Sion aurait donc tort de faire la fine bouche.

Un dimanche «historique»

En d’autres temps, son match nul (2-2) aurait été accueilli par des sifflets et les Valaisans seraient probablement sortis sous les insultes d’un public ne reconnaissant pas les siens. Rien de tel ce dimanche où les spectateurs n’ont à aucun moment regretté leur après-midi. Et pas seulement parce qu’ils ont pu applaudir – à l’exception des retardataires – un but «historique», celui de Lenjani, tombé après 10 secondes. Ce dernier a égalé le record du but le plus rapide inscrit en Super League. Une marque détenue depuis 2015 par Moussa Konaté, l’ancien attaquant du FC Sion.

Il ne fallait pas arriver en retard à Tourbillon! Le FC Sion a ouvert le score contre Lucerne après 11 secondes de jeu seulement, grâce à son homme en forme du moment Ermir Lenjani, lors de la 28e journée de RSL. pic.twitter.com/ObEUlQYmjE — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 7 avril 2019

Si les Valaisans n’ont pas pu fêter un quatrième succès de rang, c’est aussi parce qu’ils ont laissé terriblement d’influx jeudi soir dans l’Oberland (victoire 2-1 contre Thoune à 10 contre 11). Dans une semaine normale, Sion aurait sans doute trouvé l’énergie pour revendiquer la victoire et mieux maîtriser sa seconde période mais pas au sortir d’une semaine anglaise qui lui a coûté trop de forces. Murat Yakin aurait certes pu choisir de laisser au repos quelques joueurs mais il n’a pas voulu prendre ce risque dès l’instant où une équipe-type s’est dégagée depuis quelques semaines.

Uldrikis marque des points

Après avoir terriblement louvoyé et tout tenté avec bien peu de résultats à la clé, l’entraîneur a mis un terme à ses expérimentations variées. Probablement encouragé par son employeur à jouer la carte de la stabilité – on imagine très bien son président dans un rôle de souffleur -, il a désormais très clairement désigné un cap et il s’y tient. Ce qui représente aussi une forme d’intelligence. Avant, on attendait chaque fois impatiemment la feuille de match officielle, distribuée généralement une heure avant le coup d’envoi, pour découvrir avec parfois effarement ce qui était sorti de ses cogitations et les conséquences du nouveau coup de sac qui leur étaient liées. Aujourd’hui, c’est la routine et il n’y a plus de surprise, du moins dans ce domaine-là.

Ainsi Yakin a-t-il à nouveau relancé Roberts Uldrikis à la pointe de son attaque contre Lucerne. Un Uldrikis qui, en d’autres circonstances, aurait été prié de rester sagement chez lui. Le jeune international letton n’est peut-être pas toujours le plus adroit mais sa pugnacité a fini par être récompensée, donnant raison à Yakin de lui avoir maintenu sa confiance. Alors même qu’il n’a été titularisé qu’à sept reprises depuis son arrivée, Uldrikis a marqué 4 buts (pour 3 assists). Même s'il en a raté d'autres, son sens du devoir et son art de la déviation, dos au but, en font néanmoins le pivot sur lequel Sion doit pouvoir s’appuyer.

Sion est invaincu depuis un mois

Avec quelques certitudes supplémentaires nées de son actuelle série positive qui le voit invaincu depuis un mois, Sion se rendra dimanche prochain au Sud des Alpes pour y affronter un FC Lugano qui constitue l’une des belles révélations de 2019. Au moment où Thoune est en chute libre, le club valaisan peut absolument faire de la conquête de la troisième marche du podium son nouvel objectif. Une troisième place qui, suivant l’identité des finalistes de la Coupe, pourrait même être directement qualificative pour les poules de l’Europa League. C’est dire l’intérêt.

Pour un FC Sion rappelons-le toujours interdit (jusqu’en 2020) de toutes compétitions européennes suite à la sanction de l’UEFA, il s’agira ensuite de s’en remettre au verdict du Tribunal arbitral du sport, auprès duquel un recours a été déposé. A Tourbillon, qui revit, les batailles dépassent souvent les limites du terrain. (nxp)