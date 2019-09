La recette est connue, son application souvent plus difficile. Pour aller loin et se donner les meilleures chances de succès, mieux vaut pouvoir s’appuyer sur un attaquant capable de faire la différence en toutes circonstances, sur un buteur (vous) permettant de sortir des pièges qui ne manqueront pas de se présenter sur la longueur d’une saison. Soit, autrement dit, d'une assurance tous risques qui, bon an mal an, vous garantit au moins une quinzaine de buts par exercice.

Or aujourd’hui, ce joueur, qui se doit d’être un «tueur», n’existe pas au FC Sion quand bien même plusieurs de ses éléments possèdent ce profil, du moins en théorie. Résultat assez paradoxal de son manque de puissance offensive, le club valaisan gagne certes des matches, séduit parfois comme ce fut encore le cas dimanche après-midi à Thoune mais n’a pas encore résolu son problème, faute de réussir à exploiter les nombreuses occasions qu’il réussit déjà à se créer.

Cela n’a certes pas porté à conséquence à la Stockhorn Arena mais au moment où le FC Sion ambitionne de s’installer durablement sur le podium de la Super League, voire d'aller chatouiller Bâle et Young Boys qu’il a dorénavant dans son viseur, voilà qui pourrait prétériter ses ambitions élevées.

Quel joueur pourrait-il «exploser»?

Alors même que la fermeture du mercato se rapproche (ses portes boucleront ce lundi à 18h), la seule question qui s’impose est donc de savoir si Sion doit renforcer à tout prix son secteur offensif. La tentation existe bien entendu d’apporter davantage de poids aux offensives valaisannes, l’absence d’un véritable finisseur se faisant sentir, on l'a encore vu dans l'Oberland.

A considérer son effectif, on se dit pourtant qu’avec Roberts Uldrikis, certes très précieux mais qui manque parfois de vivacité et surtout de réussite dans le dernier geste, la pépite brésilienne Patrick, aujourd’hui blessé mais dont personne n’a oublié la performance contre le FC Bâle, la «Ferrari» Jared Khasa, Yassin Fortune ou encore Itaintinga, Sion a peut-être déjà tout ce qu’il faut sans vraiment s'en rendre compte. Reste qu’aucun n’a encore «explosé» comme cela s'était produit avec Matheus Cunha et que miser sur l’un ou l’autre d'entre eux équivaut forcément dès lors à prendre un risque. Lequel risque serait tout aussi élevé en engageant le premier attaquant venu car cela reviendrait obligatoirement à «tuer» ceux qui se trouveraient relégués sur le banc, ou ailleurs, la mécanique d’une équipe, autant que son équilibre, demeurant fragile.

La donne est donc claire: si Sion désire étoffer son secteur offensif, ce que commanderait de faire la seule lecture des statistiques de ses attaquants actuels, il doit signer un buteur au-dessus du lot, dont le seul nom suffit à faire taire les sceptiques. Au moment où les derniers coups du mercato se négocient, on sait que le téléphone du directeur sportif Barthélémy Constantin n’arrête pas de chauffer depuis plusieurs jours. Pareil pour celui de son paternel, bombardé de noms parfois ronflants, ayant évolué dans de grands championnats mais dont la date de performance est peut-être dépassée.

On pourrait aussi choisir d'attendre l'hiver

Sion doit-il pour autant faire le forcing? Attendre le mercato hivernal pour frapper un grand coup pourrait être une autre option, avec l’avantage, non négligeable dans le cas présent, de permettre d’ici là à un Uldrikis ou à un Patrick de véritablement se révéler.

Cela dit, chaque fin de mercato est particulière, encore davantage à Tourbillon, où la dernière ligne droite s’avère parfois assez sinueuse. En 2014, lors de l’arrivée de Moussa Konaté en Valais, c’est un hélicoptère, réquisitionné pour la circonstance, qui avait décollé de la «Porte d’Octodure», le siège du FC Sion, pour amener dans les temps, la signature de l’attaquant sénégalais dans les bureaux de la Ligue situés à Muri (BE).

Autant espéré (par les supporters) que peut-être redouté (car il pourrait mettre à mal l’équilibre actuel), le grand renfort arrivera-t-il à nouveau par la voie des airs? Un hélico se tient-il prêt à décoller ou Sion va-t-il laisser passer son tour? Réponse au plus tard ce lundi à 17h59, juste avant le gong.