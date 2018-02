Le deuxième but des Sauterelles montre toutes les lacunes du FC Sion, y compris dans les consignes de base. Avant la trêve, Dennis Hediger (Thoune) s’était retrouvé seul à 20 mètres à la sortie d’un corner. Gabri avait fustigé ses joueurs. Hier, après pourtant un mois de préparation pour travailler ce genre de schémas défensifs, Nedim Bajrami s’est retrouvé… seul à 20 mètres après un corner et a pu frapper sans être inquiété pour le 0-2. C’est vrai, Kevin Fickentscher a commis une faute de main. Mais il n’est pas le seul coupable.

Trop de mauvais choix de la part du coach Gabri. Freddy Mveng n’est pas un arrière droit et ses lacunes à ce poste sont apparues sur le 0-1. Alex Succar a besoin d’un temps d’adaptation, alors qu’Adryan est prêt. Pourquoi le Péruvien a-t-il débuté?

Entré à la pause, l’attaquant brésilien Adryan a fait un bien fou. Justesse technique, prise de risque, audace: il a ramené l’espoir à une équipe qui n’en avait plus, notamment en marquant le 1-2. Si seulement il était moins fragile, quel joueur fantastique il serait…

Tourbillon s’est levé à la 73e lorsque la belle reprise de Freddy Mveng, en première intention de 25 mètres, s’est écrasée sur la barre transversale. Lindner était archibattu, et Sion aurait alors égalisé. «Quand ça veut pas…» a soupiré Mveng.

On y avait cru, forcément. De grandes phrases de la part des joueurs dans les journaux et à la télévision, un stage commando dans les Cévennes qui allait tout changer au niveau de l’état d’esprit, un contingent bouclé tôt, un entraîneur qui nous assurait que le travail de fond entrepris depuis son arrivée allait payer: promis, le FC Sion 2017 était mort, la cuvée 2018 n’avait plus rien à voir avec la piquette de l’année précédente.

On nous a donc menti. Peut-être pas sciemment, mais le résultat est le même. Les premiers déçus sont les joueurs, et Gabri, bien sûr. Eux aussi s’attendaient à autre chose, comme les 8600 spectateurs. Mais le constat est clair: non, le FC Sion n’a pas changé. Pas d’un millimètre.

Il y a eu une bonne première demi-heure, ce qui n’est pas la première fois depuis que Gabri est là. Sion a eu le ballon, l’a bien fait tourner et quelques sorties de balle (notamment signées Eray Cümart) ont été très intéressantes. Il y a eu des occasions, aussi, mais, comme toujours, il n’y a pas eu de but. Sion n’est pas efficace, peine à trouver ses attaquants, et ceux-ci, lorsqu’ils reçoivent des ballons exploitables, ne marquent pas.

Ce n’est pas que le FC Sion de Gabri est mauvais: c’est qu’il est prévisible. Après une période de domination, il commet invariablement une (ou plusieurs) erreur(s) individuelle(s) qui le plombe(nt). Après, il revient grâce au talent de ses joueurs et à une ou deux séquences intéressantes, avant de couler lorsqu’il fait le forcing pour revenir.

Bref, le film a été vu et revu. Et le président-producteur risque de vite s’en lasser et de changer de réalisateur. En espérant éviter une fin catastrophique à son long-métrage… (Le Matin)