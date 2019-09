Le FC Sion a l’occasion ce mercredi soir d’enchaîner avec une sixième victoire d’affilée en championnat, ce qui ne s’est encore jamais produit dans son histoire. Mais avant d’accueillir le FC Saint-Gall, Christian Constantin lui-même a tenu à monter au front. Resté très discret ces derniers temps, n’éprouvant sans doute pas non plus le besoin d’intervenir devant l'équipe compte tenu des excellents résultats, le président a pourtant estimé nécessaire cette fois de s’adresser à ses joueurs, ce qu’il a fait mardi avant l’entraînement matinal.

S’il n’a pas toujours la mémoire des chiffres, le boss de Tourbillon n’a par contre pas oublié ceux de la saison 2012-2013. A l’époque, le FC Sion de Sébastien Fournier s’était pris les pieds dans le tapis lors de la huitième journée, coïncidant déjà avec la réception du FC Saint-Gall. «Les gars, attention! En 2012 aussi, on avait gagné cinq matches sur sept pour commencer la saison. On était exactement dans la même situation qu’aujourd’hui et on avait paumé, les gars.» Telle est en substance la mise en garde de «CC», dont les propos ont été rapportés sur le site du club valaisan.

Devant 13'800 spectateurs réunis à Tourbillon le 1er septembre 2012, le FC Sion du capitaine Gennaro Gattuso s’était lourdement incliné 3-0. A l'issue de ce premier revers de la saison, l'entraîneur avait fustigé le comportement de ses joueurs, révélant notamment publiquement l'escapade nocturne de trois d'entre eux à l'avant-veille du match perdu une semaine plus tôt à Zurich. Un grand déballage qui avait contraint ensuite Fournier à présenter sa démission.

Sept ans plus tard, Christian Constantin s’est fait l’auteur d’un message d’humilité et de prudence au moment où le bilan chiffré de Henchoz égale déjà celui réussi à l'époque par Fournier (voire ci-contre). «Le piège, c'est de se disperser, de mettre de l'énergie ailleurs que sur le football! Ne pensez qu'à ce match contre Saint-Gall. Rien d'autre n'existe jusqu'à mercredi 22h!» Lors de cette piqûre de rappel d'une petite dizaine de minutes, le boss de Tourbillon n’a pas oublié de féliciter ses joueurs pour le parcours déjà accompli. «Je sens qu'on progresse, les gars. On a montré de bonnes choses en deuxième mi-temps à Neuchâtel. J'ai vu du jeu. Bravo. Continuez comme ça, ne lâchez rien!», leur a-t-il notamment martelé.

Le message de «CC» aura-t-il été reçu cinq sur cinq? Réponse dans quelques heures.

N.JR