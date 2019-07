Au moment de devoir désigner son portier No 1, Stéphane Henchoz le reconnaissait lui-même avant la reprise du championnat, évoquant alors la concurrence que se livraient Kevin Fickentscher et Anton Mitryushkin pour le poste de titulaire. «Dans ce domaine-là, estimait-il voici une dizaine de jours, c’est un problème de riche. Quel que soit celui qui jouera, il aura toute ma confiance…»

Deux matches ont passé, l’un et l’autre lourdement perdus par Sion (4-1 contre Bâle lors de la première journée, 3-0 contre Valence lors d'un match de gala), et la question du gardien, que le nouveau coach pensait réglée, resurgit aujourd’hui plus vite qu’il ne l’aurait souhaité. Parce que Mitryushkin, retrouvant sa place entre les poteaux, a manifesté une nervosité de nature à le fragiliser.

«C’est aussi une affaire de mental»

Après s’être déjà «troué» contre Bâle, le portier russe n’a rassuré personne mardi contre Valence en commettant une nouvelle bourde (en laissant filer un tir anodin). Déjà trahi voici une année par la bourde «planétaire» - au niveau de son rayonnement - du Français Maisonnial (aujourd'hui au Paris FC, en L2), Sion aurait-il mal à ses portiers?

Aligné en deuxième mi-temps contre Valence, Fickentscher s’est pour sa part retrouvé impliqué sur le 3-0, consécutif à une mauvaise sortie du portier remplaçant. «On aurait préféré voir des performances de nos gardiens, admet Henchoz. Cela n’a pas été le cas…» A 48 heures du derby, le coach de Tourbillon va-t-il redéfinir la hiérarchie du poste? «On est en droit de se poser des questions. Dans le cas présent, c’est aussi une affaire de mental. On n’a pas eu le départ idéal pour mettre nos gardiens en confiance.»

Qui gardera dès lors la cage valaisanne à la Praille? Ne pas reconduire le revenant Mitryushkin, c’est courir le risque de le griller. A l’inverse, dans un match qui s’annonce chaud-bouillant, son entraîneur pourrait privilégier l’expérience de Fickentscher. A Tourbillon, la guerre des goals semble quoi qu’il en soit relancée...